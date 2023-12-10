Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 13:29

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023'ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesine Türkiye damga vurdu. ABD merkezli askeri güç istatistiklerini analiz eden internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği ve aktif personel sayisi gibi bazı faktörler dikkate alınıyor. Listeye Türk Hava Kuvvetlerinin sıralaması dikkat çekti. Öte yandan "Warpower Turkey" isimli internet sitesi de Türkiye'nin bölgesel sıralamasını açıkladı. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi ve bölgesel listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye'nin sıralaması netleşti. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listeye Türk Hava Kuvvetleri damga vurdu. Öte yandan "Warpower Turkey" isimli internet sitesi de Türkiye'nin bölgesel sıralamasını açıkladı. Peki Türkiye bu iki listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 sıralaması ve bölgesel liste...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023’ün en iyileri

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2023 LİSTESİ

60- ROMANYA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023’ün en iyileri

59-MALEZYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023’ün en iyileri

58-İSVİÇRE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023’ün en iyileri

57- AZERBAYCAN

SON DAKİKA