Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023'ün en iyileri

Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 13:29

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte bölgesel ve küresel 2023'ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesine Türkiye damga vurdu. ABD merkezli askeri güç istatistiklerini analiz eden internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği ve aktif personel sayisi gibi bazı faktörler dikkate alınıyor. Listeye Türk Hava Kuvvetlerinin sıralaması dikkat çekti. Öte yandan "Warpower Turkey" isimli internet sitesi de Türkiye'nin bölgesel sıralamasını açıkladı. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi ve bölgesel listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...