Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı...

Global Power hava kuvvetleri gücü bakımından en güçlü ülkelerin listesini paylaştı. Türkiye'nin de yer aldığı bu liste sürekli güncelleniyor. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada yer alıyor.. Dünya çapında ismini duyuran Türk hava kuvvetleri bu listeden hiç çıkmıyor ve listede birçok önemli ülkeyi de geri bırakmış durumda...İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi.