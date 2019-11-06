Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

Dünyadaki pek ülkenin en önemli ve kritik gücünü oluşturan hava kuvvetleri savaş zamanında en stratejik görevleri yerine getiren bir konuma sahip. Havacılık ve uzay sanayisinin küresel çapta teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesiyle artık İHA'lar da hava kuvvetlerinin ve aynı zamanda deniz ve kara kuvvetlerinin de envanterinde bulunmaya başladı. Havacılık sektörüne ilişkin yayınlar yapan Flight International dergisi yayımladığı Dünya Hava Kuvvetleri raporunda uçak sayılarını baz alarak 2019 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Peki Türk Hava Kuvvetlerinde kaç savaş uçağı var ve listede kaçıncı sırada? İşte o liste…