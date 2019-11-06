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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte ’nin sıralaması…

Dünyadaki pek ülkenin en önemli ve kritik gücünü oluşturan hava kuvvetleri savaş zamanında en stratejik görevleri yerine getiren bir konuma sahip. Havacılık ve uzay sanayisinin küresel çapta teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesiyle artık İHA'lar da hava kuvvetlerinin ve aynı zamanda deniz ve kara kuvvetlerinin de envanterinde bulunmaya başladı. Havacılık sektörüne ilişkin yayınlar yapan Flight International dergisi yayımladığı Dünya Hava Kuvvetleri raporunda uçak sayılarını baz alarak 2019 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Peki Türk Hava Kuvvetlerinde kaç savaş uçağı var ve listede kaçıncı sırada? İşte o liste…

Giriş Tarihi: 06.11.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 20:57
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

Küresel anlamda savaş ve silah teknolojilerindeki gelişmeler havacılık ve uzay sanayisini de hareketli bir hale getiriyor. Özellikle son yıllarda silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçlarının ülke ordularında yoğun yer alması ülkelere stratejik anlamda pek çok avantaj sağlamaya devam ediyor. Öte yandan havacılık alanında pek çok yayın yapan Flight International dergisi ülkelerin hava kuvvetlerinde bulunan mevcut uçak sayılarını göz önüne alarak yayımladığı Dünya Hava Kuvvetleri raporunda en güçlü hava ordularını da açıkladı. Peki, rapora göre Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada bulunuyor. İşte tüm detaylar…

(eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması…

ANGOLA - 78 SAVAŞ UÇAĞI

6 x EMB 314

23 X MIG-21

22 X MIG-23

14 X SU-22

12 X SU-25

1 X SU-27/30

SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30

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