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Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:51

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye'nin sıralaması

ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak ön plana çıkan muharebe tankları, orduların zırhlı birlik gücü hakkında da genel bir fikir veriyor.Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye’nin sıralaması

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör dikkate alındı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye’nin sıralaması

20- Suudi Arabistan

19 – Tayvan

18 – Fas

17 – Irak

16- Ukrayna

15- İsrail

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Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye’nin sıralaması

14- Yunanistan

13 – Vietnam

12 – Ürdün

11 – Cezayir

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye’nin sıralaması

10 – İran

9 – Güney Kore

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye’nin sıralaması

8 – Türkiye

7 – Pakistan

6 – Mısır

5 – Hindistan