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Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye'nin sıralaması
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:51
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu hangi ülkelerde? Savaş alanında kritik rol üstleniyor: İşte Türkiye'nin sıralaması
ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak ön plana çıkan muharebe tankları, orduların zırhlı birlik gücü hakkında da genel bir fikir veriyor.Peki Türkiye kaçıncı sırada?