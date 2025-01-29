Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör dikkate alındı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...