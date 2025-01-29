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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:42

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Muharebe tankı, modern orduların zırh korumalı, doğrudan saldırı ve manevra gerçekleştirebilen tank türüdür. Birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak ön plana çıkan muharebe tankları, orduların zırhlı birlik gücü hakkında da genel bir fikir veriyor. ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör dikkate alındı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

20- Suudi Arabistan

19 – Tayvan

18 – Fas

17 – Irak

16- Ukrayna

15- İsrail

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Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

14- Yunanistan

13 – Vietnam

12 – Ürdün

11 – Cezayir

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

10 – İran

9 – Güney Kore

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

8 – Türkiye

7 – Pakistan

6 – Mısır

5 – Hindistan

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