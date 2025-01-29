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Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:42
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Muharebe tankı, modern orduların zırh korumalı, doğrudan saldırı ve manevra gerçekleştirebilen tank türüdür. Birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak ön plana çıkan muharebe tankları, orduların zırhlı birlik gücü hakkında da genel bir fikir veriyor. ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...