Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:40

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularının 2024 listesini yayınladı. Askeri personel sayısı, mali durumları, lojistik ve coğrafyaya kadar değişen 60 bin faktörün etkili olduğu listede Türkiye geçen seneye oranla 3 basamak birden yükseldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ve 60 bin faktörün değerlendirerek bir liste oluşturan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Türkiye 2024'te geçen seneye göre listede 3 basamak birden yükseldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

100- KIRGIZİSTAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

97-ZAMBİYA

SON DAKİKA