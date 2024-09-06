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Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:22

Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

Hamur işi, ülkemizde çokça sevilir ve tercih edilir. Türk kültüründe olduğu gibi hemen her kültürde farklı hamur işi türleri bulunmaktadır. Genelde ekmek adı altında toplansa da aslında çok farklı lezzetlere sahiptir. CNN Travel dünyanın en iyi 50 hamur işini belirledi. İşte Türkiye'den de çokça sevilen bir lezzetin olduğu en güzel hamur işi türleri…

Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

Dünyanın en güzel 50 hamur işi türü seçildi. CNN Travel tarafından paylaşılan listeye Türkiye'den de bir lezzet girdi. Yine diğer ülkelerle ortak olan pek çok ürün de kültürümüzde yer alıyor. İşte en lezzetli 50 hamur işi listesi

Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

CNN Travel, bazı kültürlerin "ekmek" olarak nitelendirdiği hamur işi lezzetlerini bir araya getirdi.

Her kültürün ekmeği tanımlama şekli farklıdır. Ekmek tarihi konusunda uzman olan William Rubel "Ekmek, kültürünüz ekmeği nasıl tanımlıyorsa odur" diyor.

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Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

İşte listeye giren en iyi hamur işi lezzetleri...

Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

Bolani, Afghanistan

Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

Luchi, Bangladeş

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