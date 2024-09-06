Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu

Dünyanın en güzel 50 hamur işi türü seçildi. CNN Travel tarafından paylaşılan listeye Türkiye'den de bir lezzet girdi. Yine diğer ülkelerle ortak olan pek çok ürün de kültürümüzde yer alıyor. İşte en lezzetli 50 hamur işi listesi