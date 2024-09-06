Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
14:22
Dünyanın en güzel hamur işi türleri belli oldu! Listeye o lezzetimiz damgayı vurdu
Hamur işi, ülkemizde çokça sevilir ve tercih edilir. Türk kültüründe olduğu gibi hemen her kültürde farklı hamur işi türleri bulunmaktadır. Genelde ekmek adı altında toplansa da aslında çok farklı lezzetlere sahiptir. CNN Travel dünyanın en iyi 50 hamur işini belirledi. İşte Türkiye'den de çokça sevilen bir lezzetin olduğu en güzel hamur işi türleri…