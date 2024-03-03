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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye'den öyle bir lezzet girdi ki...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 16:12

Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye'den öyle bir lezzet girdi ki...

Dünya'nın birçok bölgesinden seçilen tatlılar arasında Taste Atlas'ın yaptığı puanlamaya göre en iyi 10 tatlı belirlendi. Listeye Türkiye'den giren lezzet ise damak çatlatan tadının yanı sıra dünyanın da en sevdiklerinden biri olarak tescillendi.

Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

Cezayir'den Portekiz'e dünyanın birçok yerinde bulunan birbirinden farklı tatlılar arasında Türkiye'den bir lezzet de ilk 10'da yer almayı başardı. İşte dünyanın en iyi 10 tatlısı...

Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

10 - DULCE de LECHE / ARJANTİN

Dulce de leche, Arjantin ve Uruguay'a özgü bir tür yoğunlaştırılmış sütlü tatlıdır. Geleneksel olarak, tatlandırılmış inek sütünün karamelleşene ve kalın bir kıvam elde edene kadar ısıtılmasıyla yapılır. Bu tarif sürülebilir olarak, kekler ve turtalar için bir dolgu veya bir dondurmaya eklenerek tüketilebilir.

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Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

9 - KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI / TÜRKİYE

Listenin 9. sırasında yer alan Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın en iyi tatlılarından biri olarak seçilmesinin ardında, kendine özgü tarifi yatıyor. Erimeye karşı dayanaklı ve çiğnenebilir olması Maraş dondurmasının en ayırt edici özelliği. Sakız reçinesi ve saleple yapılan bu dondurma, daha sert bir kıvamla sunulur. Bu nedenle "kesme dondurma" olarak da adlandırılır.

Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

8 - CRÈME BRÛLÉE / FRANSA

Bir tür yumurtalı muhallebi olan bu tarif, sert, yanık şekerle oluşan bir kabuğa sahiptir ve yumurta sarısı, krema, şeker ve vanilyadan oluşur. Karışım pişirilir, kalıplara aktarılır, benmari usulü olarak yeniden pişirilir ve ardından iyice soğutulur. Soğutulmuş muhallebi tipik olarak geniş, düz tabaklara konur ve daha sonra üzerine karamelize edilen kahverengi şeker eklenir. Avrupa'da oldukça popüler olan bu tarifin Orta Çağ'dan bu yana tüketildiği düşünülüyor.

Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

7 - KREP / FRANSA

İnce krepler buğday unuyla yapılır ve kökenleri Fransa'nın Brittany bölgesinden gelir. Fransız mutfağının temel yemeği ve ulusal yemeği olmasına rağmen krepler o kadar popüler ki, beyaz buğday ununun uygun fiyatlı hale geldiği 20. yüzyılın başından bu yana dünya çapında yayıldı. Un, yumurta, süt ve tereyağının ince bir hamur haline getirilip krep tavasına dökülüp kızartılmasıyla yapılıyor.
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