Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye’den öyle bir lezzet girdi ki...

9 - KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI / TÜRKİYE

Listenin 9. sırasında yer alan Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın en iyi tatlılarından biri olarak seçilmesinin ardında, kendine özgü tarifi yatıyor. Erimeye karşı dayanaklı ve çiğnenebilir olması Maraş dondurmasının en ayırt edici özelliği. Sakız reçinesi ve saleple yapılan bu dondurma, daha sert bir kıvamla sunulur. Bu nedenle "kesme dondurma" olarak da adlandırılır.