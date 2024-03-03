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Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye'den öyle bir lezzet girdi ki...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
16:12
Dünyanın en iyi 10 tatlısı belli oldu! Listeye Türkiye'den öyle bir lezzet girdi ki...
Dünya'nın birçok bölgesinden seçilen tatlılar arasında Taste Atlas'ın yaptığı puanlamaya göre en iyi 10 tatlı belirlendi. Listeye Türkiye'den giren lezzet ise damak çatlatan tadının yanı sıra dünyanın da en sevdiklerinden biri olarak tescillendi.