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Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye'den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler
Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
22:27
Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye'den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler
Taste Atlas dünya mutfaklarından farklı lezzetleri listelemeye devam ediyor. Dünyanın en iyi kahvaltıları da o listeler arasında yerini aldı. Türkiye'den 2 lezzet listeye girerken ülkemizden tercih edilen seçenekler şaşırttı. Bilinen yiyeceklerin yanı sıra yeni tarifler de dikkat çekiyor. Günün en önemli öğünü kültürlere göre farklılık gösteriyor. İşte, dünyanın en iyi 20 kahvaltısı...