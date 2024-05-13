Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

Dünyanın en iyi kahvaltıları belli oldu. Taste Atlas 2024 listelerini mutfak tutkunları ile buluşturmaya devam ediyor. Farklı lezzetleri denemek isteyenler listedekileri tarif defterine eklemeye başladı. İşte, Türkiye'den dikkat çeken 2 kahvaltı!