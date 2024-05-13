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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye'den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler
Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 22:27

Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye'den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

Taste Atlas dünya mutfaklarından farklı lezzetleri listelemeye devam ediyor. Dünyanın en iyi kahvaltıları da o listeler arasında yerini aldı. Türkiye'den 2 lezzet listeye girerken ülkemizden tercih edilen seçenekler şaşırttı. Bilinen yiyeceklerin yanı sıra yeni tarifler de dikkat çekiyor. Günün en önemli öğünü kültürlere göre farklılık gösteriyor. İşte, dünyanın en iyi 20 kahvaltısı...

Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

Dünyanın en iyi kahvaltıları belli oldu. Taste Atlas 2024 listelerini mutfak tutkunları ile buluşturmaya devam ediyor. Farklı lezzetleri denemek isteyenler listedekileri tarif defterine eklemeye başladı. İşte, Türkiye'den dikkat çeken 2 kahvaltı!

Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

1. Bougutsa, Yunanistan

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Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

2. Roti Canai, Malezya

Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

3. Chilaquiles, Meksika

Dünyanın en iyi 20 kahvaltısı açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listede yerini aldı... İşte en iyiler

4. Nan-e barbari, İran

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