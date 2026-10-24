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Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye'den o efsane lezzet listede!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 14:32
Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye'den o efsane lezzet listede!
TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Deniz Ürünü Yemekleri" listesini yayımladı. Akdeniz'den Uzak Doğu'ya kadar okyanus ve denizlerin sunduğu en özel reçetelerin kıyasıya yarıştığı küresel listede, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'den eşsiz bir lezzet de kendine yer bularak lezzetiyle uluslararası arenaya güçlü girdi.