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Giriş Tarihi: 24.10.2026 14:32

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye'den o efsane lezzet listede!

TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Deniz Ürünü Yemekleri" listesini yayımladı. Akdeniz'den Uzak Doğu'ya kadar okyanus ve denizlerin sunduğu en özel reçetelerin kıyasıya yarıştığı küresel listede, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'den eşsiz bir lezzet de kendine yer bularak lezzetiyle uluslararası arenaya güçlü girdi.

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HİLAL AYTAÇ
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Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

Deniz ürünleri, farklı coğrafyaların kendine has baharatları ve asırlık pişirme teknikleriyle buluştuğunda dünya gastronomi kültürünün en zengin ve zarif tabaklarını ortaya çıkarıyor. İspanya, İtalya, Japonya ve Peru gibi deniz ürünleri denildiğinde akla ilk gelen ülkelerin yöresel yemekleriyle rekabetin üst düzeye çıktığı bu dev listede, Türk mutfağı da zenginliğini bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

20. Gambas al ajillo, İspanya

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Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

19. Sake nigiri sushi, Japonya

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Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

18. Camarones el mojo de ajo, Meksika

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

17. Hotate nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

16. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

15. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

14. Lohikeitto (Salmon soup), Finlandiya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

13. Jalea, Peru

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

12. Patagor, Endonezya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

11. Ceviche mixto (Mixed ceviche), Peru

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

10. Ceviche de conchas negras (Black conch ceviche), Peru

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

9. Maguro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

8. Tacos gobernador, Meksika

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

7. Kaisendon, Japonya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

6. Vieiras en su concha, İspanya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

5. Kalamar Tava, Türkiye

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

4. Loimulohi, Finlandiya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

3. Chutoro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

2. Otoro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

1. Conchitas a la parmesana, Peru

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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