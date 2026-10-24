Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri seçildi: Türkiye’den o efsane lezzet listede!

Deniz ürünleri, farklı coğrafyaların kendine has baharatları ve asırlık pişirme teknikleriyle buluştuğunda dünya gastronomi kültürünün en zengin ve zarif tabaklarını ortaya çıkarıyor. İspanya, İtalya, Japonya ve Peru gibi deniz ürünleri denildiğinde akla ilk gelen ülkelerin yöresel yemekleriyle rekabetin üst düzeye çıktığı bu dev listede, Türk mutfağı da zenginliğini bir kez daha kanıtladı.