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Dünyanın "en iyi fotoğrafındaki" büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:06
Dünyanın "en iyi fotoğrafındaki" büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!
Tarihin en trajik olaylarından biri, tüm dünyanın gözlerinin önünde 60 saat boyunca ölümünün izlendiği Omayra Sanchez'in yürek burkan sonu! Saatlerce bir kapana kısılmış şekilde adım adım ölüme ilerleyen 13 yaşındaki bu kız çocuğu günümüzde hala felaketlerin ortaya çıkardığı trajedilerin simgesi niteliğinde. Fransız fotoğrafçı Frank Fournier tarafından görüntülenen Sanchez'in vicdanları yaralan fotoğrafı, Fournier'e son 50 yılın en iyi fotoğrafı ödülünü aldı.