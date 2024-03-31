Dünyanın "en iyi fotoğrafındaki" büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

Omayra'nın trajik durumu, gazeteciler ve fotoğrafçılar tarafından dünyaya duyuruldu. Fotoğrafları ve videoları dünya çapında yayınlandı ve milyonlarca insanın kalbini kırdı. Omayra, 60 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Kurtarma ekipleri her türlü imkanı seferber etse de, onu kurtarmayı başaramadılar.