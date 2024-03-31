Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın "en iyi fotoğrafındaki" büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:06

Dünyanın "en iyi fotoğrafındaki" büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

Tarihin en trajik olaylarından biri, tüm dünyanın gözlerinin önünde 60 saat boyunca ölümünün izlendiği Omayra Sanchez'in yürek burkan sonu! Saatlerce bir kapana kısılmış şekilde adım adım ölüme ilerleyen 13 yaşındaki bu kız çocuğu günümüzde hala felaketlerin ortaya çıkardığı trajedilerin simgesi niteliğinde. Fransız fotoğrafçı Frank Fournier tarafından görüntülenen Sanchez'in vicdanları yaralan fotoğrafı, Fournier'e son 50 yılın en iyi fotoğrafı ödülünü aldı.

Dünyanın en iyi fotoğrafındaki büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

Omayra Sanchez Garzón, 13 Kasım 1985 tarihinde Kolombiya'nın Armero kentinde yaşayan 13 yaşında bir kız çocuğuydu. Aynı gün, Nevado del Ruiz yanardağı patladı ve şehri vuran bir lahar (volkanik sel) Omayra'yı evinin enkazında mahsur bıraktı. Belden aşağısı moloz ve su altında kalmış, 60 saat boyunca kurtarılmayı beklerken dünyanın gözü önünde can verdi.

Dünyanın en iyi fotoğrafındaki büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

13 Kasım 1985: Nevado del Ruiz yanardağı patladı ve Armero'yu vuran lahar, şehri yerle bir etti ve 25.000'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi fotoğrafındaki büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

Omayra, lahar akıntısı sırasında evinin enkazında mahsur kaldı. Belden aşağısı moloz ve su altında kaldı, ancak başı ve kolları serbestti. Kurtarma ekipleri Omayra'yı kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Fakat molozların ağırlığı ve suyun yükselmesi kurtarma işlemini zorlaştırdı.

Dünyanın en iyi fotoğrafındaki büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

Omayra'nın trajik durumu, gazeteciler ve fotoğrafçılar tarafından dünyaya duyuruldu. Fotoğrafları ve videoları dünya çapında yayınlandı ve milyonlarca insanın kalbini kırdı. Omayra, 60 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Kurtarma ekipleri her türlü imkanı seferber etse de, onu kurtarmayı başaramadılar.

Dünyanın en iyi fotoğrafındaki büyük trajedi: 60 saat boyunca tüm dünya ölümünü izledi!

16 Kasım 1985 tarihinde, Omayra Sanchez 60 saatlik bir bekleyişin ardından hayatını kaybetti.

SON DAKİKA