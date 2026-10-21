Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

Geleneksel tariflerimizin dünya gastronomisindeki yerini bir kez daha kanıtlayan bu gurur tablosunu ve öne çıkan lezzetlerimizi sizler için bir araya getirdik. İşte TasteAtlas'ın prestijli listesinde zirveye oynayan Türk yemekleri ve öne çıkan detaylar…