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Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri
Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:04
Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri
TasteAtlas, küresel mutfak kültürünün en sevilen kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" listesini güncelledi. Geleneksel kebaplardan anne elinden çıkmışçasına lezzetli köftelere, enfes dolmalardan sokak lezzetlerine kadar Türk mutfağı, tam 16 ikonik tarifiyle bu dev listeye damgasını vurdu.