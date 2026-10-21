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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:04

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

TasteAtlas, küresel mutfak kültürünün en sevilen kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" listesini güncelledi. Geleneksel kebaplardan anne elinden çıkmışçasına lezzetli köftelere, enfes dolmalardan sokak lezzetlerine kadar Türk mutfağı, tam 16 ikonik tarifiyle bu dev listeye damgasını vurdu.

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Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

Geleneksel tariflerimizin dünya gastronomisindeki yerini bir kez daha kanıtlayan bu gurur tablosunu ve öne çıkan lezzetlerimizi sizler için bir araya getirdik. İşte TasteAtlas'ın prestijli listesinde zirveye oynayan Türk yemekleri ve öne çıkan detaylar…

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

1. TRAVNİČKİ ĆEVAPİ

Ülke: Bosna Hersek

Puan: 4.5

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Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

2. BEYTİ KEBABI

Ülke: Türkiye

Puan: 4.4

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

3. SARAJEVSKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.4

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

4. ADANA KEBABI

Ülke: Türkiye
Puan: 4.4

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

5. ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

6. LESKOVAČKI ROŠTILJ

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

7. POLPETTE AL SUGO

Ülke: İtalya
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

8.ISLAMA KÖFTE

Ülke: Türkiye
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

9. BANJALUČKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

10. CHELO KABAB

Ülke: İran
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

11. SHEFTALIA

Ülke: Kıbrıs
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

12. KEFTA TAGINE

Ülke: Fas
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

13. KEEMA

Ülke: Hindistan
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

14. BÚN CHẢ

Ülke: Vietnam
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

15. YOUVARLAKIA

Ülke: Yunanistan
Puan: 4.3

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

16. SARMA

Ülke: Türkiye
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

17. POLPETTE

Ülke: İtalya
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

18. HAWAWSHI

Ülke: Mısır
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

19. KÖTTBULLAR

Ülke: İsveç
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

20. SATE LILIT

Ülke: Endonezya
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

21. LYULYA KEBAB

Ülke: Azerbaycan
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

22. LU ROU FAN

Ülke: Tayvan
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

23. KABAB KOOBIDEH

Ülke: İran
Puan: 4.2

Dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesine Türkiye damgası: İşte ilk 100’e giren Türk lezzetleri

24. PLJESKAVICA

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.2

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