Kimi kıtır dokusuyla kimi ağızda dağılan yapısıyla hafızalara kazınan kurabiyeler, ülkelerin mutfak kültürlerini de yansıtıyor. Farklı ülkelerden çok sayıda lezzetin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'nin temsilcileri de dikkat çekici bir başarıya imza attı. Listenin ayrıntıları, geleneksel tatların dünya çapındaki yerini yeniden gözler önüne seriyor.