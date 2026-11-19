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Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı! Türkiye'den iki lezzet listeye girdi
Giriş Tarihi: 19.11.2026 14:11
Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı! Türkiye'den iki lezzet listeye girdi
Dünyanın farklı mutfaklarından geleneksel tatlar, uluslararası gastronomi listelerinde kendine yer bulmaya devam ediyor. Bu kez kurabiyeler mercek altına alındı. TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi kurabiyeleri listesinde Türkiye'den iki geleneksel lezzetin yer alması, Türk mutfağının tatlı dünyasındaki zenginliğini bir kez daha gündeme taşıdı.