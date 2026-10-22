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Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:30

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye'nin coğrafi işaretli gururu ilk 15'te!

TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve uluslararası gurmelerin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Meyveleri" listesini yayımladı. Küresel lezzet haritasının çıkarıldığı listede Türkiye'den coğrafi işaretli gururumuz, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırarak 15. sırada yer aldı. İşte dünyanın dört bir yanından gelen o meşhur meyveler...

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HİLAL AYTAÇ
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Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca kullanıcının, yemek eleştirmeninin ve gurmenin değerlendirmeleriyle oluşturulan meyveler sıralaması gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Farklı iklimlerin ve coğrafyaların kendine has tarım ürünleriyle kıyasıya yarıştığı bu dev listede, Türk tarımının kalitesini uluslararası arenada kanıtlayan bir değerimiz de üst sıralarda kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Truskawka Kaszubska

Pomeranya, Polonya

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Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Rodakina Naoussas

Naousa, Yunanistan

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Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Mandarini Chiou

Sakız Adası, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Citrinos do Algarve

Algarve, Portekiz

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Mila Zagoras Piliou

Zagora, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Limone Costa d'Amalfi

Salerno İli, İtalya

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Melocotón de Calanda

İspanya

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Jabłka łąckie

Polonya

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Portokalia Maleme Chanion Kritis

Hanya, Yunanistan

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Aydın İnciri

Aydın İli, Türkiye

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Limone di Sorrento

Napoli, İtalya

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Neretvanska mandarina

Neretva, Hırvatistan

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Cítricos Valencianos

Valensiya, İspanya

Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Jabuticaba

Minas Gerais, Brezilya

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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