Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye’nin coğrafi işaretli gururu ilk 15’te!

Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca kullanıcının, yemek eleştirmeninin ve gurmenin değerlendirmeleriyle oluşturulan meyveler sıralaması gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Farklı iklimlerin ve coğrafyaların kendine has tarım ürünleriyle kıyasıya yarıştığı bu dev listede, Türk tarımının kalitesini uluslararası arenada kanıtlayan bir değerimiz de üst sıralarda kendine yer buldu.