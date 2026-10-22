Haberler
Galeri
Yaşam
Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye'nin coğrafi işaretli gururu ilk 15'te!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:30
Dünyanın en iyi meyveleri listesi açıklandı: Türkiye'nin coğrafi işaretli gururu ilk 15'te!
TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve uluslararası gurmelerin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Meyveleri" listesini yayımladı. Küresel lezzet haritasının çıkarıldığı listede Türkiye'den coğrafi işaretli gururumuz, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırarak 15. sırada yer aldı. İşte dünyanın dört bir yanından gelen o meşhur meyveler...