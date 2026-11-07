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Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:19

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

Türk mutfağının köklü şarküteri lezzetlerinden pastırma, uluslararası gastronomi listelerinde bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden geleneksel et ürünlerinin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den iki farklı pastırma çeşidinin ilk 6 içerisinde yer alması, Türk mutfağının başarısını yeniden gündeme taşıdı.

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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan listede Afyon pastırması ve Kayseri pastırması öne çıkan lezzetler arasında yer aldı. İtalya, İspanya ve Kanada gibi ülkelerin geleneksel ürünlerinin de bulunduğu sıralamada Türk pastırmalarının elde ettiği sonuç dikkat çekti.

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

İşte TasteAtlas'ın paylaştığı dünyanın en iyi pastırmaları sıralaması...

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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

1. Suho Meso: Bosna Hersek

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

2. Cecina de Leon: İspanya

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

4. Bresaola Della Valtellina: İtalya

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

5. Afyon Pastırması: Türkiye

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

6. Pastırma: Türkiye

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

10. Uzicka Prsuta: Sırbistan

Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK SÜRPRİZ: AFYON MU, KAYSERİ Mİ?

Listenin en dikkat çekici detayı, Türkiye'den iki farklı lezzetin dünya devlerini geride bırakarak üst sıralara yerleşmesi oldu.

Geleneksel üretimiyle bilinen Afyon pastırması, Kayseri'yi geride bırakarak dünyanın en iyi 5. pastırması seçildi.

"Pastırma" genel ismiyle Türkiye, listenin 6. sırasında da kendine yer buldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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