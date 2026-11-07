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Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi
Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:19
Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi
Türk mutfağının köklü şarküteri lezzetlerinden pastırma, uluslararası gastronomi listelerinde bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden geleneksel et ürünlerinin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den iki farklı pastırma çeşidinin ilk 6 içerisinde yer alması, Türk mutfağının başarısını yeniden gündeme taşıdı.