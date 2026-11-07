Dünyanın en iyi pastırmaları seçildi! Türk pastırması en iyiler arasına girdi

Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan listede Afyon pastırması ve Kayseri pastırması öne çıkan lezzetler arasında yer aldı. İtalya, İspanya ve Kanada gibi ülkelerin geleneksel ürünlerinin de bulunduğu sıralamada Türk pastırmalarının elde ettiği sonuç dikkat çekti.