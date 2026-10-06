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Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 15:12

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

Sandviç denildiğinde akla yalnızca hızlı hazırlanan pratik atıştırmalıklar gelmiyor. Dünyanın farklı mutfaklarından birbirinden iddialı lezzetler, hazırlama şekilleri ve kendine özgü malzemeleriyle dikkat çekiyor. Bu kez yayımlanan uluslararası sıralama ise Türk mutfağından tanıdık bir lezzeti de dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

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Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

Listenin zirvesinde yer alan sandviç, farklı ülkelerden gelen güçlü rakiplerini geride bırakırken Türk mutfağının kendine özgü lezzetlerinin dünya çapındaki yerini bir kez daha ortaya koydu. Sıralamadaki Türk lezzetinin konumu ve listeye giren diğer sandviçler, gastronomi tutkunlarının dikkatini çekti.

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

20. Prego, Portekiz

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Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

19. Mozzarella in carozza, İtalya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

18. Tost Skagen, İsveç

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

15. Jibarito, Porto Riko

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

14. Butifarra, Peru

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

13. Montreal smoked meat, Kanada

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

12. Pan con chicharrón, Peru

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

10. Sandwich de lomo, Arjantin

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

7. Panino col polpo, İtalya

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

5. Shawarma, Lübnan

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

3. Bánh mì, Vietnam

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

1. TOMBİK DÖNER, TÜRKİYE

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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