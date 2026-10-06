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Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 15:12
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!
Sandviç denildiğinde akla yalnızca hızlı hazırlanan pratik atıştırmalıklar gelmiyor. Dünyanın farklı mutfaklarından birbirinden iddialı lezzetler, hazırlama şekilleri ve kendine özgü malzemeleriyle dikkat çekiyor. Bu kez yayımlanan uluslararası sıralama ise Türk mutfağından tanıdık bir lezzeti de dünyanın en iyileri arasında gösterdi.