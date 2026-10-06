Dünyanın en iyi sandviçleri sıralandı! İşte, Türkiye’den zirveye damga vuran lezzet!

Listenin zirvesinde yer alan sandviç, farklı ülkelerden gelen güçlü rakiplerini geride bırakırken Türk mutfağının kendine özgü lezzetlerinin dünya çapındaki yerini bir kez daha ortaya koydu. Sıralamadaki Türk lezzetinin konumu ve listeye giren diğer sandviçler, gastronomi tutkunlarının dikkatini çekti.