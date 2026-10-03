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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?
Giriş Tarihi: 03.10.2026 17:27
Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?
TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini güncelledi. Farklı coğrafyalardan yüz binlerce lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen listede Hindistan lezzetleri zirveye ambargo koyarken, Türk mutfağının vazgeçilmez milli lezzeti de dünya devleriyle yarıştı. Peki serinletici aroması ve ferahlatıcı tadıyla sofralarımızın baş tacı olan milli içeceğimiz kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...