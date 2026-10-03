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Giriş Tarihi: 03.10.2026 17:27

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini güncelledi. Farklı coğrafyalardan yüz binlerce lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen listede Hindistan lezzetleri zirveye ambargo koyarken, Türk mutfağının vazgeçilmez milli lezzeti de dünya devleriyle yarıştı. Peki serinletici aroması ve ferahlatıcı tadıyla sofralarımızın baş tacı olan milli içeceğimiz kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri ve yerel tarifleri puanlayarak gastronomi dünyasına yön veren TasteAtlas, bu kez süt ve süt ürünleriyle hazırlanan en popüler içecekleri mercek altına aldı. Listenin zirvesinde tropikal meyveler ve baharatlarla zenginleştirilen Asya içecekleri öne çıkarken, Türkiye'nin asırlık lezzet geleneği de uluslararası arenada kendine üst sıralarda yer buldu.

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

20. TAHN (ERMENİSTAN)

Puanı: 3.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

19. COFFEE MİLK (ABD)

Puanı: 3.1

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

18. ŽİNČİCA (SLOVAKYA)

Puanı: 3.2

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

17. MİLKİS (GÜNEY KORE)

Puanı: 3.6

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

16. LECHE MERENGADA (İSPANYA)

Puanı: 3.7

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

15. NAMKEEN LASSİ / TUZLU LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 3.7

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

14. AVENA COLOMBİANA (KOLOMBİYA)

Puanı: 3.7

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

13. AYRAN (TÜRKİYE)

Puanı: 3.8

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

12. PUCKO (İSVEÇ)

Puanı: 3.8

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

11. SODA GEMBİRA (ENDONEZYA)

Puanı: 3.9

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

10. BANDUNG (MALEZYA)

Puanı: 3.9

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

9. COCİO (DANİMARKA)

Puanı: 3.9

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

8. RYAZHENKA (UKRAYNA)

Puanı: 4.1

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

7. LİCUADO (MEKSİKA)

Puanı: 4.1

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

6. LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.1

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

5. CHOCOLATE CALİENTE (İSPANYA)

Puanı: 4.2

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

4. LECHE CON PLÁTANO (ŞİLİ)

Puanı: 4.2

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

3. CHOLADO (KOLOMBİYA)

Puanı: 4.2

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

2. MEETHİ LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

1. MANGO LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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