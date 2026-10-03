Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri ve yerel tarifleri puanlayarak gastronomi dünyasına yön veren TasteAtlas, bu kez süt ve süt ürünleriyle hazırlanan en popüler içecekleri mercek altına aldı. Listenin zirvesinde tropikal meyveler ve baharatlarla zenginleştirilen Asya içecekleri öne çıkarken, Türkiye'nin asırlık lezzet geleneği de uluslararası arenada kendine üst sıralarda yer buldu.