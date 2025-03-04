Haberler
Yaşam
Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye'den 4 farklı lezzet damga vurdu
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:15
Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye'den 4 farklı lezzet damga vurdu
Taste Atlas her yıl birbirinden farklı kategorilerde dünya lezzetlerini sıralamaya devam ediyor. Pek çok kategoride yerini üst sıralarda alan Türkiye bu kez de dünyanın en iyi yumurta yemekleri listesine 4 farklı lezzetle dahil oldu. 100 yemeğin yer aldığı listenin ilk sırasında Japonya'dan bir tarif yer aldı. İşte, o liste...