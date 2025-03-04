Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye'den 4 farklı lezzet damga vurdu
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:15

Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye'den 4 farklı lezzet damga vurdu

Taste Atlas her yıl birbirinden farklı kategorilerde dünya lezzetlerini sıralamaya devam ediyor. Pek çok kategoride yerini üst sıralarda alan Türkiye bu kez de dünyanın en iyi yumurta yemekleri listesine 4 farklı lezzetle dahil oldu. 100 yemeğin yer aldığı listenin ilk sırasında Japonya'dan bir tarif yer aldı. İşte, o liste...

Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

Birbirinden farklı ülkelerin meşhur lezzetlerini değerlendiren ve okuyucuları ile paylaşan Taste Atlas bu kez tüm dünyada en iyi yumurta yemeklerini seçti. 100 farklı yemeğin yer aldığı listenin ilk 30 sırasında Türkiye'den 4 tarif yer aldı. Yöresel tariflerin yanı sıra beklenmeyen bir lezzet de beklenmeyen bir sıradan listeye dahil oldu.

Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

Taste Atlas farklı ülkelere birbirlerinin yemeklerini tanıtmaya devam ediyor. Yumurtalı yemekler listesinde Japonya 1. sırada yerini alırken Türkiye'den beklenmeyen bir lezzet 5. sıraya oturdu. İşte, o liste:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

1. Ajitsuke tamago, Japonya

Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

2. Tortang talong, Filipinler

Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

3. Staka me ayga, Yunanistan