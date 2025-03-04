Dünyanın en iyi yumurta yemekleri seçildi! Listeye Türkiye’den 4 farklı lezzet damga vurdu

Birbirinden farklı ülkelerin meşhur lezzetlerini değerlendiren ve okuyucuları ile paylaşan Taste Atlas bu kez tüm dünyada en iyi yumurta yemeklerini seçti. 100 farklı yemeğin yer aldığı listenin ilk 30 sırasında Türkiye'den 4 tarif yer aldı. Yöresel tariflerin yanı sıra beklenmeyen bir lezzet de beklenmeyen bir sıradan listeye dahil oldu.