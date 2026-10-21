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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 14:51

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye'nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve yemek eleştirmenlerinin oylarıyla belirlediği dünyanın en iyi zeytinleri listesini açıkladı. Akdeniz ülkelerinin kıyasıya yarıştığı ilk 40 listesinde, Türkiye'nin coğrafi işaretli gururu olan o eşsiz lezzet listeye girerek Türk tarımının kalitesini bir kez daha dünyaya kanıtladı. İşte o liste.

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HİLAL AYTAÇ
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Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

Akdeniz mutfağının kalbi, kahvaltı sofralarının baş tacı ve sağlıklı yaşamın en lezzetli sırrı olan zeytin, bu kez küresel bir gastronomi yarışının merkezinde yer aldı. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi zeytin üretiminde adı geçen ülkelerin çeşitli ürünleriyle yer aldığı dev listede, Türkiye mutfağının gücünü yansıtan bir değerimiz de adını en iyiler arasına yazdırmayı başardı.

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

40. Leucocarpa

Calabria, İtalya

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Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

39. Konservolia Stylidas

Phthiotis, Yunanistan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

38. Olives noires de Nyons

Drôme, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

37. Zeytin Cassées de la Vallée des Baux de Provence

Bouches-du-Rhône, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

36. Olive de Nîmes

Gard, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

35. Edremit Zeytini

Türkiye

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

34. Tsounati

Girit, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

33. Throumpa Chiou

Chios, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

32. Konservolia Atalantis

Phthiotis, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

31. Aceituna Gordal de Sevilla

Province of Seville, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

30. Coratina

Apulia, İtalya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

29. Aceituna Manzanilla de Sevilla

İspanya, Sevilla

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

28. Lucques du Languedoc

Languedoc-Roussillon, Fransa

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

27. Lianolia Kerkyras (Korfu zeytini)

Korfu, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

26. Azeitona Galega ve Beira Baixa

Castelo Branco Bölgesi, Portekiz

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

25. Konservolia Rovion

Rovies, Yunanistan

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

24. Barske masline

Karadağ

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

23. La Bella della Daunia

Province of Foggia, İtalya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

22. Cornicabra

Kastilya-La Mança, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

21. Hojiblanca

Endülüs, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

20. Aceituna de Mallorca

Mallorca, İspanya

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

19. Malta

Malta

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

18. Bidni

Bidnija, Malta

Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

17. Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

Amari, Yunanistan

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