Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye’nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!

Akdeniz mutfağının kalbi, kahvaltı sofralarının baş tacı ve sağlıklı yaşamın en lezzetli sırrı olan zeytin, bu kez küresel bir gastronomi yarışının merkezinde yer aldı. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi zeytin üretiminde adı geçen ülkelerin çeşitli ürünleriyle yer aldığı dev listede, Türkiye mutfağının gücünü yansıtan bir değerimiz de adını en iyiler arasına yazdırmayı başardı.