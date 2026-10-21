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Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye'nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 14:51
Dünyanın en iyi zeytinleri seçildi: Türkiye'nin o efsane lezzeti 40 özel çeşidin arasında!
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, lezzet tutkunlarının ve yemek eleştirmenlerinin oylarıyla belirlediği dünyanın en iyi zeytinleri listesini açıkladı. Akdeniz ülkelerinin kıyasıya yarıştığı ilk 40 listesinde, Türkiye'nin coğrafi işaretli gururu olan o eşsiz lezzet listeye girerek Türk tarımının kalitesini bir kez daha dünyaya kanıtladı. İşte o liste.