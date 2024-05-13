Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:17

Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

Dünyanın en kalabalık şehirleri 2024 listesi açıklandı. Birleşmiş Milletler nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirleri mega kent olarak adlandırıyor. Listede dünyanın dört bir yanından 20 tane il yer alırken, Türkiye'den de İstanbul kendine yer buldu. Tokyo'nun birinci olduğu sıralamada İstanbul'un yeri dikkatleri çekti. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri…

Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

Dünyanın en kalabalık şehirleri listesine İstanbul damga vurdu. Tokyo'nun 37 milyonu aşan nüfusuyla birinci sırayı aldığı sıralamada, dünyanın dört bir yanından pek çok şehir kendine yer buldu. Öte yandan listede Çin'den 6, Hindistan'dan 4 şehir bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

1- TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

2- DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

3- ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

4- DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

SON DAKİKA