Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…

Dünyanın en kalabalık şehirleri listesine İstanbul damga vurdu. Tokyo'nun 37 milyonu aşan nüfusuyla birinci sırayı aldığı sıralamada, dünyanın dört bir yanından pek çok şehir kendine yer buldu. Öte yandan listede Çin'den 6, Hindistan'dan 4 şehir bulunuyor.