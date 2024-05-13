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Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
10:17
Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı! İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti…
Dünyanın en kalabalık şehirleri 2024 listesi açıklandı. Birleşmiş Milletler nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirleri mega kent olarak adlandırıyor. Listede dünyanın dört bir yanından 20 tane il yer alırken, Türkiye'den de İstanbul kendine yer buldu. Tokyo'nun birinci olduğu sıralamada İstanbul'un yeri dikkatleri çekti. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri…