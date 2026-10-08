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Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:35

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

En kısa boylu ülkeler denince akla gelen ilk ülkeler her zaman Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu noktaları oluyor. Ancak sayısal veriler ezberleri bozuyor. Küresel çapta yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin kayıtlı verileri incelendi. Peki, dünyanın en kısa insanları nerede yaşıyor? İşte genetik ve beslenme faktörlerinin şekillendirdiği, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesi...

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HİLAL AYTAÇ
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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

Araştırma sonucu Asya ülkelerine karşı olan ön yargı kırıldı. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler, son yüzyılda boy ortalamalarını beslenme ve genetik faktörler ışığında artırarak "kısa ülkeler" listesinden tamamen silindi. NCD-RisC tarafından yapılan araştırmaya göre liste şöyle şekilleniyor:

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

10. MORİTANYA

Listenin 10. sırasındaki Moritanya, 163.28 cm boy ortalaması ile kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor.

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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

9. FİLİPİNLER

Filipinler, dünya boy ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Ortalama insan boyu 163.23 cm civarında.

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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

8. MARSHALL ADALARI

Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde, kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi, ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor: 162.81 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

7. RUANDA

Ruanda'da ortalama insan boyu 162.68 cm olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

6. NEPAL

Himalayaların eteklerinde, yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin altıncı sırasında yer alıyor: 162.32 cm

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

5. MALAVİ

Malavi'de ortalama insan boyu 162.23 cm olarak araştırmalara dahil oldu.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

4. MADAGASKAR

Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar, kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor: 161.55 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

3. LAOS

Listenin üçüncü sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160.52 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

2. YEMEN

Yemen'de son yıllarda yaşananlar, fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu: 159.89 cm.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

1. DOĞU TİMOR

Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159.79 cm seviyelerinde.

Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

PEKİ EN UZUN BOYLULAR NEREDE YAŞIYOR?

İşte verilen diğer boyutu olan dünyanın en uzun boylu ülkelerinde ilk 3 sıra:

1. Hollanda: 183.8 cm

2. Karadağ: 183.3 cm

3. Estonya: 182.8 cm

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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