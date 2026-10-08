Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!

Araştırma sonucu Asya ülkelerine karşı olan ön yargı kırıldı. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler, son yüzyılda boy ortalamalarını beslenme ve genetik faktörler ışığında artırarak "kısa ülkeler" listesinden tamamen silindi. NCD-RisC tarafından yapılan araştırmaya göre liste şöyle şekilleniyor: