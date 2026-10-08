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Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:35
Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli oldu: Listede ne Çin var ne de Japonya!
En kısa boylu ülkeler denince akla gelen ilk ülkeler her zaman Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu noktaları oluyor. Ancak sayısal veriler ezberleri bozuyor. Küresel çapta yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin kayıtlı verileri incelendi. Peki, dünyanın en kısa insanları nerede yaşıyor? İşte genetik ve beslenme faktörlerinin şekillendirdiği, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesi...