Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

İşte Erhan Afyoncu'nun bugünkü köşe yazısı:

İstanbul Harbiye'de Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Müze'yi, tarih meraklısı herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın hiçbir şeyi esirgemeden tarihimiz ile milletimizi buluşturduğu bu müzede haftanın 6 günü muhteşem mehter konserleri de veriliyor.



ATATÜRK BU BİNADA OKUDU

Bugün MSB'ye bağlı Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak kullanılan Harbiye binası, 1864 yılında inşa edildi. 1936 yılına kadar Harp Okulu olarak kullanılan binada 1899-1905 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk de okudu.

