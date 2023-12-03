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Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı
Giriş Tarihi: 03.12.2023 07:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
07:38
Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı
Harbiye Askeri Müzesi, muhteşem tarihimizi sergileyen bir müze. Askeri Müze'de en eskisi 12. yüzyıla kadar inen 50 bin silah ve obje bulunuyor. Selahaddin Eyyubî'nin babası Necmeddin Eyyub'dan Evrenos Gazi'ye, Fatih'ten Atatürk'e, Kanunî'den Mahmud Şevket Paşa'ya kadar tarihimizin birçok önemli devlet adamı ve komutanına ait eserler Askeri Müze'mizde bir arada sergileniyor.