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Haberler Yaşam Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı
Giriş Tarihi: 03.12.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 07:38

Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

Harbiye Askeri Müzesi, muhteşem tarihimizi sergileyen bir müze. Askeri Müze'de en eskisi 12. yüzyıla kadar inen 50 bin silah ve obje bulunuyor. Selahaddin Eyyubî'nin babası Necmeddin Eyyub'dan Evrenos Gazi'ye, Fatih'ten Atatürk'e, Kanunî'den Mahmud Şevket Paşa'ya kadar tarihimizin birçok önemli devlet adamı ve komutanına ait eserler Askeri Müze'mizde bir arada sergileniyor.

ERHAN AFYONCU
Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

İşte Erhan Afyoncu'nun bugünkü köşe yazısı:

İstanbul Harbiye'de Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Müze'yi, tarih meraklısı herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın hiçbir şeyi esirgemeden tarihimiz ile milletimizi buluşturduğu bu müzede haftanın 6 günü muhteşem mehter konserleri de veriliyor.

ATATÜRK BU BİNADA OKUDU

Bugün MSB'ye bağlı Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak kullanılan Harbiye binası, 1864 yılında inşa edildi. 1936 yılına kadar Harp Okulu olarak kullanılan binada 1899-1905 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk de okudu.

Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

1966'da Harp Okulu binasının, tarihi ve mimari karakteri bozulmayacak şekilde restore edilerek bir askeri müze haline getirilmesi planlandı. 1985'te restorasyon çalışmaları biten bölümler, 1993'te Kültür Sitesi'nin de dâhil olduğu diğer bölümlerle birlikte bugünkü haliyle "Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı" olarak hizmete açıldı.

Kanunî'nin kılıcı.
Necmeddin Eyyub'un kılıcı.

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Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

15. YÜZYILA KADAR UZANIYOR
Koleksiyonlarının zenginliği ve çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Askeri Müze'nin kuruluşu 15. yüzyıla kadar uzanıyor. 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra, Topkapı Sarayı sınırları içindeki Aya İrini Kilisesi, değerli silahların, savaş araç ve gereçlerinin toplandığı "Cebehane" olarak düzenlendi. Modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli Tophane Müşiri Damat Ahmed Fethi Paşa'nın gayretleriyle 1846 yılında atıldı.

Jean Weinberg'in Atatürk tablosu.

Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

Aya İrini'deki revakların araları camekânlarla kapatılarak sergileme mekânları haline getirildi. Bu mekânların bir bölümünde eski harp silah araç ve gereçlerinden oluşan koleksiyonlar, diğer bölümlerde arkeolojik eser koleksiyonları sergilendi. Daha sonra sayısı artan arkeolojik eserler Çinili Köşk'e taşındı ve bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temeli atıldı. Askeri Müze'nin ilk müdürü olan Ahmed Muhtar Paşa, silah koleksiyonlarını zenginleştirdi.

100. Yıl Sergisi.

Dünyanın en muhteşem askeri müzesi - Erhan Afyoncu yazdı

Askeri Müze'deki objeler, II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye de sıçrayabileceği endişesiyle önce Ankara'ya, sonra da Niğde'ye nakledildi. İstanbul'a getirildikten sonra Maçka Silahhanesi'nde depolanan eserler, 1959'dan itibaren eski Harbiye Mektebi Jimnastikhanesi binasında sergilendi. Binanın Askeri Müze koleksiyonları için yetersiz kalması üzerine 1966 yılında eski Harbiye Mektebi binasının Askeri Müze olarak kullanılmasına karar verildi. 1993'te Askeri Müze bugünkü binasında hizmete açıldı.

Orhan Gazi'nin miğferi.

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