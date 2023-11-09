Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

300 GRAM VERİM BEKLENİYOR

Safran hasadının çok ince bir işçilikle elle yapıldığını belirten Tüysüz, "Toplaması gerçekten çok meşakkatli, günlük toplamanız gerekiyor. Daha sonra kırmızı ve sarı olan tohumcukları ayırmanız gerekiyor ve kurutuyorsunuz. 5 dönüm alandan ortalama dekar başına 300 gram ürün bekliyoruz. Bir iki hafta daha toplama işimiz devam edecek, yağmurla birlikte verimin daha da artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



