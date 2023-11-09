Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Yozgat'ta banka müdürlüğünden emekli olan 54 yaşındaki Arif Tüysüz, adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alan safran bitkisini yetiştirmeye başladı. 5 dönüm alan üzerine 80 bin safran soğanı eken Arif Tüysüz, kısa sürede gelirimi katladı. Sonbahar çiçeği olarak da adlandırılan safran bitkisinin hasadına ekim ayı ile birlikte başlayan Tüysüz, dönümden 300 gram verim elde etmeyi hedeflediğini anlattı. 80 BİN SAFRAN SOĞANI EKTİ Bu kez de Safranbolu'da yetişen safranı memleketimizde denemek için girişimde bulunduk. 5 dönüm alana 80 bin adet safran soğanı ektik. İki sene oldu, ilk senede istediğimiz verimi yağışların azlığından dolayı alamadık. Bu sene verim çok iyi. İnternette satışlarını yapıyoruz, kilogramı 600 bin liraya kadar çıkabiliyor' ifadesini kullandı. 300 GRAM VERİM BEKLENİYOR UZAKDOĞU'YA GÖNDERİYOR Safran bitkisini ekimini Yozgat'ta ilk kez 5 dönüm alana kendilerinin gerçekleştirdiğini anlatan Tüysüz, 'Safran Uzakdoğu mutfağında kullanılıyor, Ortadoğu ülkelerinde Suriye ve Irak'ta, ayrıca Arap ülkeleri de yemeklerde kullanıyor. Ayrıca kimya sanayiinde kullanılıyor. Safranın bir gramı bir ton suyu renklendirebiliyor, böyle de bir özelliği de var. Yozgat'ta ilk kez 5 dönüm gibi büyük bir alana ekimini gerçekleştiren biz olduk. En çok otla mücadelede sıkıntı yaşadık. İlaç olmadığı için çapa ile uğraştık. Suyumuz az, yağmuru bekliyoruz. Bu sene havalar sıcak geçti. Normalde eylül ve ekim aylarında hasadının yapılması gerekiyordu ancak biraz hasadı geçe kaldı' ifadelerini kullandı.