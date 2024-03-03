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Dünyanın "en popüler kahvaltıları" seçildi! Türkiye'nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor
Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
10:41
Dünyanın "en popüler kahvaltıları" seçildi! Türkiye'nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor
Günün ilk öğünü, hem güne başlamak hem de tüm gün boyunca enerjiyi korumak için tüm insanlığın vazgeçilmezi. Farklı mutfaklardan farklı kahvaltı çeşitleri ise Taste Atlas tarafından listelendi. Dünyanın farklı bölgelerinden farklı kahvaltı seçeneklerinin öne çıktığı bu listede Türkiye, bir lezzetiyle en popüler seçeneğiyle listenin ilk sıralarında yer aldı. İşte o sıralama...