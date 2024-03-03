Dünyanın "en popüler kahvaltıları" seçildi! Türkiye'nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

14 - JIANBING / ÇİN

Çin'de sabah saatlerinde en çok satılan sokak lezzetlerinden biri. Jianbing, hamurun tahta bir kürekle sıcak, dökme demir bir levha üzerine yayılmasıyla yapılan ince ve lezzetli krep benzeri bir gözlemedir. Hamur, çeşitli farklı unlarla yapılabilir; en yaygın türler maş fasulyesi unu, siyah fasulye unu ve buğday unudur. Her zaman taze hazırlanan ve sıcak kızarmış krepin üzerine genellikle yumurta eklenir, ardından biber sosu, kuru üzüm sosu veya tianmianjiang (fasulye ezmesi) sosu gibi çeşitli soslarla tatlandırılır ve taze soğan, hardal turşusu, turp gibi malzemelerle doldurulur. İçerisinde yeşil soğan, kişniş ve hatta Çin sosisi veya tavuk gibi bir protein de dahil edilebilir.