Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın "en popüler kahvaltıları" seçildi! Türkiye'nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor
Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 10:41

Dünyanın "en popüler kahvaltıları" seçildi! Türkiye'nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

Günün ilk öğünü, hem güne başlamak hem de tüm gün boyunca enerjiyi korumak için tüm insanlığın vazgeçilmezi. Farklı mutfaklardan farklı kahvaltı çeşitleri ise Taste Atlas tarafından listelendi. Dünyanın farklı bölgelerinden farklı kahvaltı seçeneklerinin öne çıktığı bu listede Türkiye, bir lezzetiyle en popüler seçeneğiyle listenin ilk sıralarında yer aldı. İşte o sıralama...

Dünyanın en popüler kahvaltıları seçildi! Türkiye’nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

14 - JIANBING / ÇİN

Çin'de sabah saatlerinde en çok satılan sokak lezzetlerinden biri. Jianbing, hamurun tahta bir kürekle sıcak, dökme demir bir levha üzerine yayılmasıyla yapılan ince ve lezzetli krep benzeri bir gözlemedir. Hamur, çeşitli farklı unlarla yapılabilir; en yaygın türler maş fasulyesi unu, siyah fasulye unu ve buğday unudur. Her zaman taze hazırlanan ve sıcak kızarmış krepin üzerine genellikle yumurta eklenir, ardından biber sosu, kuru üzüm sosu veya tianmianjiang (fasulye ezmesi) sosu gibi çeşitli soslarla tatlandırılır ve taze soğan, hardal turşusu, turp gibi malzemelerle doldurulur. İçerisinde yeşil soğan, kişniş ve hatta Çin sosisi veya tavuk gibi bir protein de dahil edilebilir.
Dünyanın en popüler kahvaltıları seçildi! Türkiye’nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

13 - PAIN PERDU / FRANSA

Fransız usulü tost olarak da bilinen bu meşhur kahvaltı çeşidinin erken bir versiyonu olarak kabul edilen pain perdu, bayat ekmek bazlı basit bir Fransız kahvaltısıdır. Fransızca'da israf edilmiş ekmek anlamına gelen adından da anlaşılmaktadır. Pain perdu yapmak için bayat ekmek dilimleri yumurta ve süt karışımına batırılır, ardından eritilmiş tereyağında güzelce renklenip çıtır olana kadar kızartılır. Pain perdu adı verilen bir yemeğin tarifi ilk olarak, yaklaşık 1430 yılına dayanan eski bir İngiliz yemek kitabında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en popüler kahvaltıları seçildi! Türkiye’nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

12 - PARATHA / HİNDİSTAN

Altın kahverengi renkli, pul pul ve katmanlı paratha, genellikle kahvaltıda tüketilen bir Hint ekmeği türüdür. Adı, pişmiş, katmanlı hamura atıfta bulunan parat ve atta (un) kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. Ghee'de (Hint sade yağı) pişirilen tam buğday unundan oluşur ve yuvarlak, üçgen, kare veya yedigen şekillerde sunulur.

Dünyanın en popüler kahvaltıları seçildi! Türkiye’nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

11 - AREPA / VENEZUELA

Arepa, öğütülmüş mısır hamurundan yapılan çok yönlü bir mısır ekmeğidir. Venezuela, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'nde yaygın olarak tüketilmektedir. Venezuela'da arepa, tüm ülke genelinde günün herhangi bir saatinde yenir. Venezuela kahvaltısında arepalar geleneksel olarak bir fincan sert kahve ve sıcak çikolata ile bir arada tüketilir.

Dünyanın en popüler kahvaltıları seçildi! Türkiye’nin bu lezzeti tüm listeyi alt üst etti... Yiyen vazgeçemiyor

10 - İNGİLİZ KAHVALTISI / İNGİLTERE

Tüm dünyada ünlü olan İngiliz kahvaltısı, zengin bir çeşitliliğe sahip. Sosis veya pastırma gibi bir et ürünün yanında, fasulye ve yumurta ile birlikte çeşitli sebzelerle birlikte servis edilir. Her ne kadar kahvaltı olarak sunulsa da, İngiliz kahvaltısı aslında bir öğle yemeği doyurucudur.

SON DAKİKA