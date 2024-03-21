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Haberler Yaşam Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:04

Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzet dolu eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin ilk sırasını oluşturan salatalar, birbirinden farklı tariflerle tüm dünyanın gözdeleri arasında yer alıyor. Hatta bazı tariflerle ana yemek kadar güçlü olan salatalar Taste Atlas tarafından listelendi. İşte dünyanın en popüler salataları ve listenin ilk sıralarına yerleşen o Türk lezzeti...

Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

1- COLESLAW

Lahana salatası anlamına gelen Hollandaca koolsla teriminden gelen lahana salatası, günümüzde Amerikan yemeği ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilen bir garnitür. İlk olarak 18. yüzyılda Hollandalı yerleşimciler tarafından New York eyaletine getirildi. Aşçıya ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak kıyılmış lahana, mayonez, havuç, ayran veya ekşi krema ile sirke, şeker ve diğer baharatlardan oluşur. Bazı varyasyonlarda salata sosları, kereviz tohumları, rendelenmiş peynir, ananas veya biber gibi başka malzemeler de bulunur.


Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

Ancak lahana salatasındaki tek tutarlı içerik kıyılmış lahanadır. Salata her zaman soğuk olarak servis edilir ve genellikle hamburger, sandviç ve sosisli sandviçlerde kullanılır.

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Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

2 - SEZAR SALATA

İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den almıştır. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalarını atlatan ve Meksika sınırının hemen güneyindeki Tijuana'da popüler bir restoran işleten İtalyan göçmen. 1920'lerde, Hollywood jet sosyetesi de dahil olmak üzere birçok Kaliforniyalının sık sık partiye gelip güzel hayatın tadını çıkarması nedeniyle Tijuana gelişiyordu. Dünyaca ünlü birçok yemek gibi Sezar salatası da tamamen yaratıcılık ve doğaçlamayla icat edildi.


Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

1924'te, 4 Temmuz'un yoğun bir haftasonunda, Cardini'nin restoranı tıklım tıklım doluydu; ünlü restoran işletmecisi, müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediği için yiyecek stokunun azaldığını fark ettiğinde Caesar, tabakta kalanlarla bir salata hazırladı.

Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

3 - HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşan Yunanistan'ın ulusal yemeğidir. Bölgeye göre zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve limon veya sirkeden (isteğe bağlı) yapılan tipik bir sos da olabilir. Salatada feta peyniri bulunduğunda genellikle sadece dilimlenir, ancak bazı durumlarda hafifçe ufalanana kadar çatalla karıştırılır.

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