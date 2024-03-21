Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...

1- COLESLAW

Lahana salatası anlamına gelen Hollandaca koolsla teriminden gelen lahana salatası, günümüzde Amerikan yemeği ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilen bir garnitür. İlk olarak 18. yüzyılda Hollandalı yerleşimciler tarafından New York eyaletine getirildi. Aşçıya ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak kıyılmış lahana, mayonez, havuç, ayran veya ekşi krema ile sirke, şeker ve diğer baharatlardan oluşur. Bazı varyasyonlarda salata sosları, kereviz tohumları, rendelenmiş peynir, ananas veya biber gibi başka malzemeler de bulunur.



