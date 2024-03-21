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Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:04
Dünyanın en popüler salatası belli oldu! İşte listeyi alt üst eden Türk lezzeti...
Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzet dolu eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin ilk sırasını oluşturan salatalar, birbirinden farklı tariflerle tüm dünyanın gözdeleri arasında yer alıyor. Hatta bazı tariflerle ana yemek kadar güçlü olan salatalar Taste Atlas tarafından listelendi. İşte dünyanın en popüler salataları ve listenin ilk sıralarına yerleşen o Türk lezzeti...