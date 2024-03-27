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Haberler Yaşam Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:47

Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

Dünya çapındaki en formda 10 ülke, sakinlerin yaşam beklentisi, kilosu ve fitness durumuna göre sıralandı. Listenin başında ortalama yaşam beklentisi 84,4 yıl ile bir ülke dikkat çekiyor. Üstelik burada her 1.450 kişiden biri artık 100 yaşın üzerinde.

Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

En uzun yaşayan bireylerin bulunduğu bu ülkenin sırrı ise aktif olmalarına ve aldıkları kalori ile harcadıkları kalorilerin dengesine bağlanıyor. Sonraki iki sırayı ise aşırı kilolu nüfuslarını yalnızca yüzde 18,3 ve yüzde 32,4 olarak ölçüldüğü 2 ülke aldı.

Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

10. Yeşil Burun Adaları

Yaşam beklentisi (2021): 74,1 yıl

Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 34,8

Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 7,8

Toplam sağlıklı olmayan nüfus: yüzde 42,6

DSÖ verileri, 2016 yılında yetişkinlerin yüzde 55'inden fazlasının sağlıklı olduğunun bildirildiğini ortaya koydu.

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Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

9.Tayland

Yaşam beklentisi (2021): 78,7 yıl

Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,6

Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,6

Toplam sağlıklı olmayan nüfus: yüzde 41,2

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılı itibarıyla Tayland'daki yetişkinlerin yüzde 58,8'inin sağlıklı olduğu bildirildi.

Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

8.Mauritius

Yaşam beklentisi (2021): 73,6 yıl

Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 32,3

Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 8,1

Toplam sağlıklı olmayan nüfus: yüzde 40,4

DSÖ verilerine göre 2016 yılında Mauritius'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının sağlıklı olduğu bildirildi.

Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

7.Maldivler

Yaşam beklentisi (2021): 79,9 yıl

Aşırı kilolu nüfus (2016): yüzde 30,6

Düşük kilolu nüfus (2016): yüzde 9,2

Toplam sağlıklı olmayan nüfus: yüzde 39,8

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2016 yılı itibarıyla Maldivler'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının sağlıklı olduğu bildirildi.

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