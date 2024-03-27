Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı

En uzun yaşayan bireylerin bulunduğu bu ülkenin sırrı ise aktif olmalarına ve aldıkları kalori ile harcadıkları kalorilerin dengesine bağlanıyor. Sonraki iki sırayı ise aşırı kilolu nüfuslarını yalnızca yüzde 18,3 ve yüzde 32,4 olarak ölçüldüğü 2 ülke aldı.