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Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:47
Dünyanın en sağlıklı ve uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! Zirvedeki ülke bakın ne çıktı
Dünya çapındaki en formda 10 ülke, sakinlerin yaşam beklentisi, kilosu ve fitness durumuna göre sıralandı. Listenin başında ortalama yaşam beklentisi 84,4 yıl ile bir ülke dikkat çekiyor. Üstelik burada her 1.450 kişiden biri artık 100 yaşın üzerinde.