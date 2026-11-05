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Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye'den hangi lezzetler var?
Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:44
Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye'den hangi lezzetler var?
Kıymayla hazırlanan yemekler, dünyanın dört bir yanında farklı tariflerle sofralara geliyor. TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesinde Türk mutfağından çok sayıda geleneksel lezzet de kendine yer buldu. Mantıdan kebaba, pide çeşitlerinden yöresel yemeklere kadar uzanan liste, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.