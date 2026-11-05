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Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:44

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye'den hangi lezzetler var?

Kıymayla hazırlanan yemekler, dünyanın dört bir yanında farklı tariflerle sofralara geliyor. TasteAtlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi kıymalı yemekleri listesinde Türk mutfağından çok sayıda geleneksel lezzet de kendine yer buldu. Mantıdan kebaba, pide çeşitlerinden yöresel yemeklere kadar uzanan liste, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

Farklı ülkelerin mutfaklarından seçilen 100 yemek arasında Türkiye'den hangi lezzetlerin bulunduğu merak uyandırdı. Anadolu'nun köklü yemek kültürünü yansıtan Türk tarifleri, dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle aynı listede buluştu. İşte ilk 100'e giren Türk yemekleri ve sıralamadaki yerleri...

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

1. TRAVNİČKİ ĆEVAPİ

Ülke: Bosna Hersek

Puan: 4.5

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Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

2. BEYTİ KEBABI

Ülke: Türkiye

Puan: 4.4

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

3. SARAJEVSKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.4

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

4. ADANA KEBABI

Ülke: Türkiye
Puan: 4.4

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

5. ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

6. LESKOVAČKI ROŠTILJ

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

7. POLPETTE AL SUGO

Ülke: İtalya
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

8.ISLAMA KÖFTE

Ülke: Türkiye
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

9. BANJALUČKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

10. CHELO KABAB

Ülke: İran
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

11. SHEFTALIA

Ülke: Kıbrıs
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

12. KEFTA TAGINE

Ülke: Fas
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

13. KEEMA

Ülke: Hindistan
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

14. BÚN CHẢ

Ülke: Vietnam
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

15. YOUVARLAKIA

Ülke: Yunanistan
Puan: 4.3

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

16. SARMA

Ülke: Türkiye
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

17. POLPETTE

Ülke: İtalya
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

18. HAWAWSHI

Ülke: Mısır
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

19. KÖTTBULLAR

Ülke: İsveç
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

20. SATE LILIT

Ülke: Endonezya
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

21. LYULYA KEBAB

Ülke: Azerbaycan
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

22. LU ROU FAN

Ülke: Tayvan
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

23. KABAB KOOBIDEH

Ülke: İran
Puan: 4.2

Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

24. PLJESKAVICA

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.2

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