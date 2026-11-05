Dünyanın en sevilen kıymalı yemekleri sıralandı! Türkiye’den hangi lezzetler var?

Farklı ülkelerin mutfaklarından seçilen 100 yemek arasında Türkiye'den hangi lezzetlerin bulunduğu merak uyandırdı. Anadolu'nun köklü yemek kültürünü yansıtan Türk tarifleri, dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle aynı listede buluştu. İşte ilk 100'e giren Türk yemekleri ve sıralamadaki yerleri...