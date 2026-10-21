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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:36

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi

Dünyanın farklı ülkelerinde sokak kültürünün vazgeçilmez parçalarından biri olan tatlılar, geleneksel tarifleri ve kendine özgü lezzetleriyle dikkat çekiyor. Uluslararası sıralamada dünyanın en iyi sokak tatlıları bir araya getirilirken Türkiye'den 3 lezzetin de listede yer alması öne çıktı. Anadolu'nun köklü tatlı kültürünü yansıtan bu lezzetler, Türk mutfağının çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

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ALEYNA BİLGETEKİN
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Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

Kimi şerbetiyle kimi çıtır dokusuyla kimi de kendine has hazırlanış yöntemiyle öne çıkan sokak tatlıları, ülkelerin gastronomi mirasını yansıtıyor. Dünyanın farklı noktalarından seçilen tatlılar arasında Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin bulunması dikkat çekti. Listeye giren 3 Türk tatlısı, hem yerli mutfağın zenginliğini hem de sokak lezzetlerine duyulan ilgiyi gözler önüne serdi.

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

10-Trdelník – Çekya

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Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

9-Crêpe – Fransa

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

8-Sfenj – Fas

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

7-Tiramisù – İtalya

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

6-Lokma – Türkiye

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

5-Baklava – Türkiye

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

4-Dondurma – Türkiye

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

3-Crème brûlée – Fransa

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

2-Churros – İspanya

Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

1-Pastel de nata – Portekiz

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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