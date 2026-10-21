Haberler
Galeri
Yaşam
Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi
Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:36
Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi
Dünyanın farklı ülkelerinde sokak kültürünün vazgeçilmez parçalarından biri olan tatlılar, geleneksel tarifleri ve kendine özgü lezzetleriyle dikkat çekiyor. Uluslararası sıralamada dünyanın en iyi sokak tatlıları bir araya getirilirken Türkiye'den 3 lezzetin de listede yer alması öne çıktı. Anadolu'nun köklü tatlı kültürünü yansıtan bu lezzetler, Türk mutfağının çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.