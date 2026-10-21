Dünyanın en sevilen sokak tatlıları sıralandı! Türkiye’den 3 lezzet listeye girdi

Kimi şerbetiyle kimi çıtır dokusuyla kimi de kendine has hazırlanış yöntemiyle öne çıkan sokak tatlıları, ülkelerin gastronomi mirasını yansıtıyor. Dünyanın farklı noktalarından seçilen tatlılar arasında Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin bulunması dikkat çekti. Listeye giren 3 Türk tatlısı, hem yerli mutfağın zenginliğini hem de sokak lezzetlerine duyulan ilgiyi gözler önüne serdi.