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Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
15:42
Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...
Hamur ve birbirinden farklı iç malzemelerin bir araya geldiği "mantı" tarifleri, dünyanın dört bir yanında farklı şekilde sofralarda yerini buluyor. Asya'dan Avrupa'ya birbirinden farklı tarifin kendisine yer bulduğu bu lezzet, özellikle Türkiye'nin kendine özgü yapısıyla listenin üst sıralarına yerleşiyor. İşte dünyanın en sevilen o tarifleri...