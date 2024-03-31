Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

2 - GUOTIE

Guotie olarak bilinen Çin jiaozi böreğinin tavada kızartılmış çeşidi , tipik olarak kıyma, Çin lahanası, yeşil soğan, zencefil ve susam tohumu yağı ile doldurulmuş bir Kuzey Çin böreğidir. Özel bir hazırlama yöntemiyle çıtır ve yumuşak dokular elde edilir; Böreğin altı kızarırken tavaya az miktarda sıvı eklenir ve tavanın üzeri kapatılır, böylece böreğin geri kalanının ve dolgunun buharlaşması sağlanır.