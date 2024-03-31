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Haberler Yaşam Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:42

Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

Hamur ve birbirinden farklı iç malzemelerin bir araya geldiği "mantı" tarifleri, dünyanın dört bir yanında farklı şekilde sofralarda yerini buluyor. Asya'dan Avrupa'ya birbirinden farklı tarifin kendisine yer bulduğu bu lezzet, özellikle Türkiye'nin kendine özgü yapısıyla listenin üst sıralarına yerleşiyor. İşte dünyanın en sevilen o tarifleri...

Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

1 - SİOMAY

Siomay, buharda pişirilmiş koni şeklinde balık mantısı, yumurta, patates, lahana, tofu ve acı kavundan oluşan bir Endonezya yemeğidir. Buharda pişirildikten sonra tüm malzemeler bir tabakta toplanır, lokma büyüklüğünde parçalar halinde kesilir ve üzerine baharatlı fıstık sosu gezdirilir.

Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

2 - GUOTIE

Guotie olarak bilinen Çin jiaozi böreğinin tavada kızartılmış çeşidi , tipik olarak kıyma, Çin lahanası, yeşil soğan, zencefil ve susam tohumu yağı ile doldurulmuş bir Kuzey Çin böreğidir. Özel bir hazırlama yöntemiyle çıtır ve yumuşak dokular elde edilir; Böreğin altı kızarırken tavaya az miktarda sıvı eklenir ve tavanın üzeri kapatılır, böylece böreğin geri kalanının ve dolgunun buharlaşması sağlanır.

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Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

3 - TANGBAO

Tangbao veya tangbaozi adı, buharda pişirilmiş Çin çorbasıyla sunulan oluşan bir tarif grubunu ifade eder. Menşeine bağlı olarak mantı , genellikle jelatinimsi bir dolgunun etrafına sarılmış, bükülüp üst kısmı kapatılmış ve daha sonra buharda pişirilmiş mayalı veya sade hamurdan yapılabilir.

Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

4 - HAMAMATSU

Hamamatsu , lahana, soğan, et ve seçilmiş baharatlarla doldurulmuş popüler bir Japon mantı çeşididir. Aşçıların sosları dairesel bir düzende (hanetsuke , çıtır bir tabanın tüm sosları birbirine bağladığı bir teknik) düzenleyerek aynı anda mümkün olduğunca çok atıştırmalık kızartabildiği benzersiz bir kızartma stili ile sunulur.

Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

5 - JİAOZİ

Jiaozi olarak bilinen, et veya sebze dolgusu içeren ince bir hamurdan oluşan bu Çin mantısı, Çin ve Doğu Asya'nın en popüler ve en çok yenen yemeklerinden biridir. Geleneksel olarak jiaozi her zaman Çin Yeni Yılı'nda yenir.

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