Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Yasada özellikle kişinin balığın yasa dışı bir faaliyetle bağlantılı olduğunu bildiği ya da makul olarak bundan şüphelenmesi gerektiği durumlar ele alınıyor. Düzenleme, ilk duyulduğunda somon balığıyla ilgili sıradan işlemlerin bile suç olduğu izlenimini verse de asıl amaç kaçak avcılığın ve yasa dışı balık ticaretinin önüne geçmek.