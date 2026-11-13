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Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:49
Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan bazı yasalar, duyanları şaşkına çeviriyor. Günlük hayatta son derece sıradan kabul edilen davranışlar, bazı ülkelerde para cezasına hatta hukuki yaptırımlara neden olabiliyor. Sakız ithalatından güvercin beslemeye, evcil hayvanların yalnız yaşamasına kadar uzanan bu kurallar, ülkelerin farklı uygulamalarını gözler önüne seriyor.