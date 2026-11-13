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Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:49

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan bazı yasalar, duyanları şaşkına çeviriyor. Günlük hayatta son derece sıradan kabul edilen davranışlar, bazı ülkelerde para cezasına hatta hukuki yaptırımlara neden olabiliyor. Sakız ithalatından güvercin beslemeye, evcil hayvanların yalnız yaşamasına kadar uzanan bu kurallar, ülkelerin farklı uygulamalarını gözler önüne seriyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN
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Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İlk bakışta oldukça garip görünen bu yasakların arkasında ise çevreyi korumak, tarihi yapıları muhafaza etmek, kamu düzenini sağlamak ve hayvan refahını gözetmek gibi nedenler bulunuyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

SİNGAPUR'DA SAKIZ İTHALATINA KISITLAMA UYGULANIYOR

Dünyanın en dikkat çekici uygulamalarından biri Singapur'da karşımıza çıkıyor. Ülkede sıradan sakızların ithalatı yasaklanmış durumda. Singapur Gümrük İdaresi'nin güncel yasaklı ürünler listesinde sakız da yer alıyor.

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Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Ancak bu uygulama, ülkede sakız çiğnemenin tamamen yasak olduğu anlamına gelmiyor. Diş sağlığı ve tedavi amacı taşıyan, ilgili kurumlar tarafından onaylanmış bazı sakızlar istisna kapsamında tutuluyor. Kısıtlamanın temelinde ise kamusal alanlarda, özellikle toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda sakız atıklarının oluşturduğu temizlik sorunları bulunuyor.

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Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İSVİÇRE'DE GİNE DOMUZLARINI TEK BAŞINA BESLEMEK YASAK

İsviçre'de hayvan refahına yönelik kurallar arasında oldukça şaşırtıcı bir uygulama bulunuyor. Gine domuzları sosyal canlılar olarak kabul edildiği için en az iki hayvanın birlikte tutulması gerekiyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi'nin açıklamasında da bu hayvanların en az ikili gruplar halinde beslenmesi gerektiği belirtiliyor. Uygulamanın amacı, sosyal ilişkiye ihtiyaç duyan hayvanların yalnız kalmasının önüne geçmek.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

VENEDİK'TE GÜVERCİN VE MARTI BESLEMEK YASAK

İtalya'nın turistik kentlerinden Venedik'te de ziyaretçileri şaşırtan kurallar uygulanıyor. Kent yönetimi, kamusal alanlarda güvercin ve martı beslenmesini yasaklıyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Venedik Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan yasaklı davranışlar listesine göre bu kuralı ihlal edenlere 25 ila 500 avro arasında idari para cezası uygulanabiliyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Özellikle San Marco Meydanı gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kuşların beslenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu uygulamanın arkasında kent temizliğini sağlamak, kuşların neden olduğu kirliliği azaltmak ve tarihi yapıların korunmasına katkıda bulunmak bulunuyor

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İNGİLTERE'DE ŞÜPHELİ KOŞULLARDA SOMON BALIĞIYLA İŞLEM YAPMAK SUÇ SAYILIYOR

İngiltere'de kulağa oldukça tuhaf gelen yasal düzenlemelerden biri de somon balığıyla ilgili. 1986 tarihli Salmon Act'in 32. maddesinde, yasa dışı yollarla elde edilmiş olabileceğinden şüphelenilen somon balığını teslim almak, saklamak, taşımak veya elden çıkarmaya yardımcı olmak suç kapsamında değerlendiriliyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Yasada özellikle kişinin balığın yasa dışı bir faaliyetle bağlantılı olduğunu bildiği ya da makul olarak bundan şüphelenmesi gerektiği durumlar ele alınıyor. Düzenleme, ilk duyulduğunda somon balığıyla ilgili sıradan işlemlerin bile suç olduğu izlenimini verse de asıl amaç kaçak avcılığın ve yasa dışı balık ticaretinin önüne geçmek.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İNTERNETTE DOLAŞAN HER TUHAF YASAK GERÇEK DEĞİL!

Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekten şaşırtıcı yasal düzenlemeler bulunsa da internette paylaşılan her yasak doğru değil. Özellikle Fransa'da domuzlara Napolyon isminin verilmesinin yasak olduğu veya İsviçre'de saat 22.00'den sonra tuvalet sifonu çekilemeyeceği gibi iddialar sık sık gündeme geliyor.

Dünyanın en tuhaf yasakları belli oldu! Bu kuralların gerçek olduğuna inanamayacaksınız

Ancak bu iddiaların yürürlükteki bir yasaya dayandığını doğrulayan güvenilir kanıtlar bulunmuyor. Bu nedenle bir yasağın gerçek olup olmadığını değerlendirirken ülkenin resmî mevzuatına ve ilgili kurumların açıklamalarına bakmak gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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