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Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:07
Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı
Futbol sahalarının yıldızları sadece yetenekleriyle değil, karizmatik görünümleriyle de dikkat çekiyor. Binlerce kişinin katıldığı anketle belirlenen "Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu" listesi açıklandı. Ancak sonuçlar sürprizlerle dolu! Beklenen isimler listede yer alırken, bazı futbolcuların sıralamadaki yeri şaşkınlık yarattı. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun ilk 5'e girememesi futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı. İşte en yakışıklı futbolcular listesi ve detaylar...