Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

Dünya futbolunda birçok futbolcu sergiledikleri performansların yanı sıra, dış görünüşleriyle de gündeme geliyor. Yapılan bir ankete göre büyük bir hayran kitlesine ulaşan futbolcular arasından bir isim dünyanın en yakışıklı futbolcusu seçildi. İşte, İngiltere'den Daily Mail'in gerçekleştirdiği ankete göre sonuçlar...