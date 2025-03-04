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Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:07

Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

Futbol sahalarının yıldızları sadece yetenekleriyle değil, karizmatik görünümleriyle de dikkat çekiyor. Binlerce kişinin katıldığı anketle belirlenen "Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu" listesi açıklandı. Ancak sonuçlar sürprizlerle dolu! Beklenen isimler listede yer alırken, bazı futbolcuların sıralamadaki yeri şaşkınlık yarattı. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun ilk 5'e girememesi futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı. İşte en yakışıklı futbolcular listesi ve detaylar...

Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

Dünya futbolunda birçok futbolcu sergiledikleri performansların yanı sıra, dış görünüşleriyle de gündeme geliyor. Yapılan bir ankete göre büyük bir hayran kitlesine ulaşan futbolcular arasından bir isim dünyanın en yakışıklı futbolcusu seçildi. İşte, İngiltere'den Daily Mail'in gerçekleştirdiği ankete göre sonuçlar...

Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

10) KYLIAN MBAPPE: %2

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Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

9) ERLING HAALAND: %4

Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

8) CRISTIANO RONALDO: %6

Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu seçildi! Binlerce kişinin oy kullandığı listede o isim şaşırttı

7) MARCUS RASHFORD: %7