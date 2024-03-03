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Haberler Yaşam Dünyanın ilk "kalpsiz" insanı! "Sadece 12 saat yaşayabilir" demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: "Adeta mucize"
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:41

Dünyanın ilk "kalpsiz" insanı! "Sadece 12 saat yaşayabilir" demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: "Adeta mucize"

Kalp, yaşamımızı devam ettiren en önemli organ. Onsuz bir yaşam düşünelemez desek de hayal bile edilemeyecek bir şey yaşandı. 12 saat yaşama süresi verilen bir adam, dünyanın ilk kalpsiz insanı olarak hayatta kaldı ve çok daha uzun süre nabzı olmadan yaşayabildi.

Dünyanın ilk kalpsiz insanı! Sadece 12 saat yaşayabilir demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: Adeta mucize

Kas ve organları oksijen kaynaklarıyla besleyen kanı vücudumuzun etrafına pompalayan bir kişinin yaşamak için bir kalbe ihtiyaç duyar.

Dünyanın ilk kalpsiz insanı! Sadece 12 saat yaşayabilir demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: Adeta mucize

Fakat, modern tıptaki ilerlemeler 2011 yılında Teksas Kalp Enstitüsü'ndeki iki doktorun, kalp atışı olmadan insan vücudunun etrafına kan pompalamak için dönen rotorlar kullanan bir cihaz oluşturmayı başardığı bir noktaya ulaştı.

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Dünyanın ilk kalpsiz insanı! Sadece 12 saat yaşayabilir demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: Adeta mucize

Billy Cohn ve Dr. Buz Frazier bu fikri ilk olarak Abigail adındaki sekiz aylık bir buzağıda denediler; kalbini çıkardılar ve yerine kanı dolaşmasını sağlayan iki santrifüj pompayı başarıyla yerleştirdiler.

Dünyanın ilk kalpsiz insanı! Sadece 12 saat yaşayabilir demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: Adeta mucize

Cohn, NPR'ye verdiği röportajda "Kalbinin var olmadığı düşünülürse o yaşamıyor. Ama burada onun elimi yalayan güçlü, mutlu, oyuncu bir buzağı olduğunu görüyorsunuz." açıklamalarında bulundu.

Dünyanın ilk kalpsiz insanı! Sadece 12 saat yaşayabilir demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: Adeta mucize
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