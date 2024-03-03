Haberler Yaşam Dünyanın ilk "kalpsiz" insanı! "Sadece 12 saat yaşayabilir" demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: "Adeta mucize"

Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:41

Dünyanın ilk "kalpsiz" insanı! "Sadece 12 saat yaşayabilir" demişlerdi ama o nabzı olmadan hayatta kaldı: "Adeta mucize"

Kalp, yaşamımızı devam ettiren en önemli organ. Onsuz bir yaşam düşünelemez desek de hayal bile edilemeyecek bir şey yaşandı. 12 saat yaşama süresi verilen bir adam, dünyanın ilk kalpsiz insanı olarak hayatta kaldı ve çok daha uzun süre nabzı olmadan yaşayabildi.