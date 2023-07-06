Haberler Yaşam Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:56

Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

İstanbul Maltepe'de yaşayan Nur Öner, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan SMA hastası 7 yaşındaki ikiz yeğenleri Nursima ve Aysima'nın tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon dolar güncel kurla 91 milyon liranın toplanması için yardım çağrısı yaptı. Van Valiliği'nden alınan izinle başlatılan yardım kampanyası, yeterli para toplanamadığı için 1 yıl uzatıldı. Bu süre için de son 6 ay kaldığını belirten hala Nur Öner, "İkizlere umut ol" çağrısı yaptı. İki küçük çocuk, memleketleri Van'da doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazasında ailece yaralandı. Anne Feleknaz Öner, kazanın ardından bakıma muhtaç hale gelince, baba Ercan Öner hem eşine hem diğer 3 çocuğuna bakabilmek için Van'da kaldı. Hala Nur Öner ise, 3 yıl önce tedavi için iki yeğenini alıp İstanbul'a getirdi. Hiç okula gitmeyen Nur, bir yandan yeğenlerinin tedavi masrafını karşılamak için evlere temizliğe gidiyor, bir yandan da dışarıdan okulunu sürdürüyor.