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Haberler Yaşam Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:56

Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

İstanbul Maltepe'de yaşayan Nur Öner, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan SMA hastası 7 yaşındaki ikiz yeğenleri Nursima ve Aysima'nın tedavileri için gerekli olan 3.5 milyon dolar güncel kurla 91 milyon liranın toplanması için yardım çağrısı yaptı. Van Valiliği'nden alınan izinle başlatılan yardım kampanyası, yeterli para toplanamadığı için 1 yıl uzatıldı. Bu süre için de son 6 ay kaldığını belirten hala Nur Öner, "İkizlere umut ol" çağrısı yaptı. İki küçük çocuk, memleketleri Van'da doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazasında ailece yaralandı. Anne Feleknaz Öner, kazanın ardından bakıma muhtaç hale gelince, baba Ercan Öner hem eşine hem diğer 3 çocuğuna bakabilmek için Van'da kaldı. Hala Nur Öner ise, 3 yıl önce tedavi için iki yeğenini alıp İstanbul'a getirdi. Hiç okula gitmeyen Nur, bir yandan yeğenlerinin tedavi masrafını karşılamak için evlere temizliğe gidiyor, bir yandan da dışarıdan okulunu sürdürüyor.

MUSTAFA BAKIRHAN
Mustafa KAYA
Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

Van'da 5 çocuklu Feleknaz ve Ercan Öner çiftinin ikiz çocukları Nursima ve Aysima'ya 5 yaşındayken SMA hastası teşhisi kondu. Geçirdikleri trafik kazasında anne Feleknaz Öner'in sağlık durumu bozulunca baba Ercan Öner, diğer 3 çocuğu ve eşiyle ilgilenmeye başladı. Tedavi için Dubai'de bir hastaneyle anlaşan aile gereken 3.5 milyon dolar (güncel kurla 91 milyon lira) toplanması için Van Valiliği'ne başvurdu. Ailenin SMA hastası ikizlerle yeterli düzeyde ilgilenememesi üzerine hala Nur Öner, ikizleri İstanbul'a getirdi.

Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

İKİZLERE UMUT OL SAYFASI AÇTI
Kampanyada yeterli miktarda para toplanamayınca aile, yeniden valiliğe başvurarak 1 yıl ek süre aldı. İkinci sürenin dolmasına da 6 ay kalırken aile şimdiye kadar gerekli olan paranın sadece yüzde 11'ini toplayabildi. İkinci sürenin de dolması durumunda yeni bir süre uzatımı olma imkanı olmadığını belirten aile çaresizlik için yardım çağrısı yaptı. Valilikten izin aldıktan sonra ikizler için sosyal medyada da ikizlere_umutol adıyla bir sayfa açan Nur Öner, kampanyayı herkese duyurmaya çalışıyor.

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Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

İKİNCİ SÜRENİN DOLAMSINA 6 AY KALDI
Anne Feleknaz Öner'in geçirdiği kaza sonunca sağlık durumunun bozulduğunu ve inşaat işçisi ve elektrikçi olan baba Ercan Öner'in hem eşiyle hem de diğer 3 erkek çocuğuyla ilgilendiğini için SMA hastası ikizlerle İstanbul'a geldiğini belirten hala Nur Öner, "5 yaşındayken teşhis konuldu.

Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

Valilik onayıyla yardım kampanyası başlattık. Ancak hem hastalığın dünyada bir ilk olarak iki ikizde de olması hem de kurdaki artış sebebiyle belirtilen sürede gereken 3.5 milyon doları toplayamadık.

Dünyanın ilk SMA hastası ikizleri: Çaresiz hala onlar için çırpınıyor, yardım bekliyor!

Yeniden valiliğe başvurarak süreyi 1 yıl uzattık. Bu sürede de paranın sadece yüzde 11'ini toplayabildik.

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