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Haberler Yaşam Dünya onu konuşuyor! "En doğurgan kadın" 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: "Her şey hastalığım yüzünden..."
Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:00

Dünya onu konuşuyor! "En doğurgan kadın" 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: "Her şey hastalığım yüzünden..."

Dünyada en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayda geçen Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar tam 44 çocuk doğurdu. Uganda'da yaşayan kadın aynı zamanda doğurduğu 6 çocuğu da kaybetti. Bu kadar fazla doğurabilmesinin sebebi ise aslında nadir görülen bir hastalığa sahip olması. Üstelik bu durumun ardında herkesi üzen bir trajik yaşam hikayesi var! İşte ayrıntılar...

Dünya onu konuşuyor! En doğurgan kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: Her şey hastalığım yüzünden...

En fazla çocuk sahibi olma rekorunu elinde bulunduran Mariem, doğum yapmayı bırakması halinde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda doktorlar tarafından uyarıldı. Üstelik Mariem Nabatanzi 40 yaşına geldiğinde 44 çocuk doğurmuştu ve kendisine hiçbir aile planlaması yönteminin işe yaramayacağı söylendi.

Dünya onu konuşuyor! En doğurgan kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: Her şey hastalığım yüzünden...

Doğu Afrika'nın Uganda kentindeki kadın dört ikiz, beş üçüz ve beş dördüz doğuran kadın, sadece bir kez tek çocuk doğurdu. Çocuklarından altısını kaybetmesinin acısının yanı sıra ve kocası onu terk edip ailenin tüm parasını alarak kaçtı. Mariem'i tek başına büyütmek üzere 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere 38 çocukla bıraktı.

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Dünya onu konuşuyor! En doğurgan kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: Her şey hastalığım yüzünden...

Mariem, daha 12 yaşındayken anne ve babası tarafından satılarak evlendirildi ve kısa süre sonra hamile kaldı. İlk çocuğunu doğurduğunda ise henüz 13 yaşındaydı.

Dünya onu konuşuyor! En doğurgan kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: Her şey hastalığım yüzünden...

Uzmanlara göre kadın başına ortalama 5,6 çocuğun olduğu Uganda'da doğurganlık oranları çok daha yüksek. Bu rakam, 2,4 çocuktan oluşan dünya ortalamasının iki katından fazla. Ancak kendi ülkesinde 'Anne Uganda' olarak anılan Mariem, çok geçmeden diğer kadınlara benzemediğini fark etti.

Dünya onu konuşuyor! En doğurgan kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: Her şey hastalığım yüzünden...

İkiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam edince sağlık ocağına gitti. Doktorlar ona anormal derecede büyük yumurtalıklara sahip olduğunu ve bunun da "hiperovülasyon" adı verilen bir duruma yol açtığını söyledi. Doğum kontrolünün işe yaramayacağı ve muhtemelen ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı söylendi.

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