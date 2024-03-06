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Dünya onu konuşuyor! "En doğurgan kadın" 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: "Her şey hastalığım yüzünden..."
Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:00
Dünya onu konuşuyor! "En doğurgan kadın" 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: "Her şey hastalığım yüzünden..."
Dünyada en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayda geçen Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar tam 44 çocuk doğurdu. Uganda'da yaşayan kadın aynı zamanda doğurduğu 6 çocuğu da kaybetti. Bu kadar fazla doğurabilmesinin sebebi ise aslında nadir görülen bir hastalığa sahip olması. Üstelik bu durumun ardında herkesi üzen bir trajik yaşam hikayesi var! İşte ayrıntılar...