Dünya onu konuşuyor! "En doğurgan kadın" 40 yaşında 44 çocuk doğurdu: "Her şey hastalığım yüzünden..."

Doğu Afrika'nın Uganda kentindeki kadın dört ikiz, beş üçüz ve beş dördüz doğuran kadın, sadece bir kez tek çocuk doğurdu. Çocuklarından altısını kaybetmesinin acısının yanı sıra ve kocası onu terk edip ailenin tüm parasını alarak kaçtı. Mariem'i tek başına büyütmek üzere 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere 38 çocukla bıraktı.