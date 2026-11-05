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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 11:01

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye'nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İnsanların merak duygusunu harekete geçiren keşifler, şaşırtıcı bilgiler ve birbirinden ilginç araştırmalar gündelik hayatın bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor. Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar, dikkat çeken veriler ve şaşırtıcı gerçeklerle hazırlanan bu liste sizi hayrete düşürecek. Peki, merak edilen o detaylar neler? İşte keşfetmeye değer birbirinden ilginç bilgiler!

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Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Ülkelerin rüya alışkanlıkları mercek altına alındı, dünyanın rüya haritası ortaya çıktı. Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların uykularında en çok neler gördüğü, korkularının ve bilinçaltlarının hangi ortak noktalarda buluştuğunu gözler önüne serdi. Peki Türkiye'de en çok hangi rüyalar görülüyor? İşte ülkelerin rüya dünyasını ortaya koyan o dikkat çekici liste!

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE!

Yunanistan

Şapka

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Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Rusya

Yılan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Almanya

Hamilelik

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İspanya

Diş dökülmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İngiltere

Diş dökülmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Fransa

Eski ilişkiler

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Portekiz

Yılan

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İtalya

Hamilelik

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İsviçre

Hamilelik

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Slovenya

Ölüm

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İzlanda

Kar

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Norveç

Diş dökülmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

İsveç

Diş dökülmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Finlandiya

Yılan

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Macaristan

Ölüm

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Polonya

Diş dökülmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Bulgaristan

Yılan

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Estonya

Ayı

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Litvanya

Ayı

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Belarus

Hamilelik

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Hırvatistan

Yılan

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Avustralya

Diş düşmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Yeni Zelanda

Diş düşmesi

Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

ABD

Diş dökülmesi

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