Dünyanın rüya haritası ortaya çıktı! Türkiye’nin en çok gördüğü rüya şaşırttı

Ülkelerin rüya alışkanlıkları mercek altına alındı, dünyanın rüya haritası ortaya çıktı. Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların uykularında en çok neler gördüğü, korkularının ve bilinçaltlarının hangi ortak noktalarda buluştuğunu gözler önüne serdi. Peki Türkiye'de en çok hangi rüyalar görülüyor? İşte ülkelerin rüya dünyasını ortaya koyan o dikkat çekici liste!