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Haberler Yaşam Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar
Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 20:43

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

Bu kabileyi daha önce duydunuz mu? Nenetler gördüğünüz hiçbir topluluğa benzemiyor. Dünyada bulunan en farklı gelenek ve yaşama sahip kabilelerden biri olarak gösterilyorlar. 21. yüzyılda böyle halkların var olması epey ilginç. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kan tüketiyor. Bu şekilde beslenen kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor. İşte birbirinden ilginç kare ve detaylar...

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

NENETLER: ÇİĞ ETLE BESLENEN KABİLE

21. Yüzyılda yaşıyor olsak da hala dünya birbirinden ilginç topluluklar ve halklar barındırıyor. Bu ilginç kabilelerden biri ise Nenetler.Kimsenin yaşayamayacağı zor yerlerde yaşayıp hayal edilemeyecek geleneklere sahipler. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

DOĞAL HAYATI TERK ETMEK İSTEMİYORLAR

Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

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Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

NÜFUSLARI 40 BİNDEN FAZLA

Burada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

Tek amaçları hayatta kalmak.

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