Haberler Yaşam Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 20:43

Dünyayı şoke eden kabile! Nenetler çiğ et yiyip kan içiyorlar

Bu kabileyi daha önce duydunuz mu? Nenetler gördüğünüz hiçbir topluluğa benzemiyor. Dünyada bulunan en farklı gelenek ve yaşama sahip kabilelerden biri olarak gösterilyorlar. 21. yüzyılda böyle halkların var olması epey ilginç. Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyorlar. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kan tüketiyor. Bu şekilde beslenen kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor. İşte birbirinden ilginç kare ve detaylar...