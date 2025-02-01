Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

KAÇTILAR AMA KAMERAYA YAKALANDILAR

Bir polisin yaralanmasına neden olan plakaları gizli 2 motosikletli hızla kaçarak izlerini kaybettirdiler. Polisin dur ihtarına uyumayıp yaralanmasına neden olan anlar ise amatör kameraya yansıdı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.