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Haberler Yaşam Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 01.02.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:13

Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak polisin düşerek yaralanmasına sebep olan 2 motosikletli yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakalı gizli olan motosikletlerin sürücülerini, dedektif gibi iz sürerek yakaladılar. 16 BKF plakalı motosikletin sürücüsü ve şüphelisi B.Ö.'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise tepki çekti. İşte o anlar...

İHA
Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekipleri 2 motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular.

Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

Polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak hızlanan motosikletleri durdurmaya çalıştılar. Durmayarak hızlanan motosikletlerden biri trafik memuru M.A.'yı yere düşürerek başından yaralanmasına neden oldu.

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Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

KAÇTILAR AMA KAMERAYA YAKALANDILAR

Bir polisin yaralanmasına neden olan plakaları gizli 2 motosikletli hızla kaçarak izlerini kaybettirdiler. Polisin dur ihtarına uyumayıp yaralanmasına neden olan anlar ise amatör kameraya yansıdı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.

Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

Ekipler, şüphelilerden B.Ö.'nün sosyal medya hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerini paylaştığını tespit edildi.

Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar

Yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliler B.Ö(22) ve İ.Ü.(21) Mahmudiye Mahallesi'nde gözaltına alındılar. Şüphelilerden B.Ö.'ye 8 ayrı trafik suçundan toplam 30 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

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