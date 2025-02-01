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Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 01.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
17:13
Dur ihtarına uymayıp polisi ezdi! Pişkince sosyal medya hesabında paylaştı! İşte o anlar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak polisin düşerek yaralanmasına sebep olan 2 motosikletli yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakalı gizli olan motosikletlerin sürücülerini, dedektif gibi iz sürerek yakaladılar. 16 BKF plakalı motosikletin sürücüsü ve şüphelisi B.Ö.'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise tepki çekti. İşte o anlar...