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"Dur" ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş'e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
16:55
"Dur" ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş'e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!
Çanakkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçtıkları sırada üniversite öğrencisi Doğa Güneş'in (23) ağır yaralanmasına sebep olan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. 20 gün önce Güzelyalı'da bir restoranı kurşunlayan Yurtcan Ülkü'nün 36, Efekan Karabıyık'ın 43, Utku Berk Karabıyık ve Mustafa Ünsal Onur'un 3, Cemali Evsen'in ise 7 ayrı olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.