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Haberler Yaşam "Dur" ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş'e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:55

"Dur" ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş'e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Çanakkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçtıkları sırada üniversite öğrencisi Doğa Güneş'in (23) ağır yaralanmasına sebep olan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. 20 gün önce Güzelyalı'da bir restoranı kurşunlayan Yurtcan Ülkü'nün 36, Efekan Karabıyık'ın 43, Utku Berk Karabıyık ve Mustafa Ünsal Onur'un 3, Cemali Evsen'in ise 7 ayrı olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.

Cennete ÜSTEMEL
Dur ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş’e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Talihsiz kovalamaca; önceki gün 23:45 sıralarında Sarıçay Kavşağı'ndaki ışıklarında başladı. İddiaya göre kavşakta ışıklarda bekleyen otomobil içerisindeki şahıstan şüphelenen motorlu polis ekipleri, aracın durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş’e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Ancak araçta bulunan şahıs, kaçmaya başladı. Aracın Efekan Karabıyık adına kayıtlı olduğu; sürücüsünün ise 20 gün önce Güzelyalı'da restoran kurşunlanma olayına karışan Yurtcan Ülkü olduğu belirlendi.

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Dur ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş’e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

TALİHSİZ KIZ UYUTULDU

Ara sokaklarda başlayan kovalamaca ana caddede de devam ederken motorize ekipler, takip sırasında karşıdan karşıya geçmekte olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi (22) Doğa Güneş'e çarptı.

Dur ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş’e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Ağır yaralanan Güneş, üniversite hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kız, beline ve başına aldığı ağır darbe nedeniyle hemen ameliyata alındı.

Dur ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş’e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Kazanın ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler harekete geçirildi. İddiaya göre Yurtcan Ülkü'nün Barbaros Mahallesi'nde bekleyen yine Efekan Karabıyık'a ait bir otomobille kaçtığı belirlendi. Sanayi sitesi yakınlarında polis aracı durdurmayı başardı.