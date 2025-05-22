"Dur" ihtarına uymayıp üniversiteli Doğa Güneş'e çarptılar! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Ancak araçta bulunan şahıs, kaçmaya başladı. Aracın Efekan Karabıyık adına kayıtlı olduğu; sürücüsünün ise 20 gün önce Güzelyalı'da restoran kurşunlanma olayına karışan Yurtcan Ülkü olduğu belirlendi.