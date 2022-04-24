Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

En uygun kredi veren bankalar her gün gündemdeki ilk sırayı alıyor. Bankaların kredi faiz oranları ile belirlenen tabloyla birlikte ihtiyaç, taşıt, konut kredisi almak isteyenler düşük faizli kredi ile ödeme planını çıkarıyor. Verilen kredi türü, vade ve faiz oranına göre belirlenen geri ödemeler de bankalar tarafından müşterileri ile paylaşılıyor. İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, TEB, Finans Bank faiz oranları...