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Haberler Yaşam Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:39

Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

Kredi ile ev ya da araba sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel olarak takip ettiği kredi faiz oranları piyasalara ve bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte iş kurmak ya da büyütmek isteyenler, ödeme yapacaklar ya da mülk dışında bir ihtiyacını karşılayacaklar için de düşük faizli ihtiyaç kredisi bulmak oldukça önemli. 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi seçenekleri sizi bekliyor. İşte, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalardan kredi faiz oranları...

Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

En uygun kredi veren bankalar her gün gündemdeki ilk sırayı alıyor. Bankaların kredi faiz oranları ile belirlenen tabloyla birlikte ihtiyaç, taşıt, konut kredisi almak isteyenler düşük faizli kredi ile ödeme planını çıkarıyor. Verilen kredi türü, vade ve faiz oranına göre belirlenen geri ödemeler de bankalar tarafından müşterileri ile paylaşılıyor. İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, TEB, Finans Bank faiz oranları...

Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

TAŞIT KREDİSİ 3.09

KONUT KREDİSİ 3.09

İHTİYAÇ KREDİSİ 3.09

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Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

EV KREDİSİ 1.95

TAŞIT KREDİSİ 1.89

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.90

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