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Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
11:39
Düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi arayanlar dikkat! İşte en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları
Kredi ile ev ya da araba sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel olarak takip ettiği kredi faiz oranları piyasalara ve bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte iş kurmak ya da büyütmek isteyenler, ödeme yapacaklar ya da mülk dışında bir ihtiyacını karşılayacaklar için de düşük faizli ihtiyaç kredisi bulmak oldukça önemli. 1.29 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi seçenekleri sizi bekliyor. İşte, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalardan kredi faiz oranları...