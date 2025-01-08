Haberler
Yaşam
Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
16:46
Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...
Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı olan adayların gündeminde. Aldıkları puan doğrultusunda tercih yapmak isteyen adaylar, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar listesini mercek altına aldı. KPSS 50-55-60-65-70 puan aralığında belediye, bakanlıklar ve daha birçok kurum personel alımı yapıyor. Peki, Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar hangisi? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı ile nereye atanırım? İşte, detaylar...