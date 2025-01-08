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Haberler Yaşam Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:46

Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı olan adayların gündeminde. Aldıkları puan doğrultusunda tercih yapmak isteyen adaylar, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar listesini mercek altına aldı. KPSS 50-55-60-65-70 puan aralığında belediye, bakanlıklar ve daha birçok kurum personel alımı yapıyor. Peki, Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar hangisi? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı ile nereye atanırım? İşte, detaylar...

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı ile alım yapan kurumlar listesi güncellendi. Her gün açıklanan Kamuya Personel alımı ilanlarında birçok kurum düşük KPSS puanıyla alımlar gerçekleştiriyor. Peki, Düşük KPSS Puanı ile ( 50-55-60-65-70 ) nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans puanı ile alım yapan kurumlar hangisi? İşte, detaylar...

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır.

Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

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Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

2024 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

KPSS puanıyla kamuya personel alımı yapan kurumları aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla inceleyebilirsiniz;

KAMU PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı 2025 | Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans...

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?

KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.

  • Sağlık Bakanlığı
  • Millî Eğitim Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Millî Savunma Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
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