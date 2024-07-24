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Haberler Yaşam DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 24.07.2024 22:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:49

DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS ile AYT ve TYT oturumları geride kaldı. Bu kapsamda adayları üniversite tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak olan tercih işlemleri için 2 yıllık üniversite bölümleri mercek altına alındı. 2 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sizzler için haberimizde derledik. İşte,2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar...

DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS sonuçları açıklandı ve adaylar için tercih süreci başlıyor. 25 Temuz tarihinde başlayan tercih süreci, 2 Ağustos tarihinde son bulacak. 9 gün sürecek olan tercih sürecinde düşük puanla alan üniversiteler ve 2 yıllık bölümler mercek altına alındı. Peki, ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte, 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar...

DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

TYT PUANIYLA TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER

2024 yılında tercih edilecek bölümler tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak. Ancak 2023 yılı tercih kılavuzunda yayınlanan bölümleri fikir vermesi açısından sizlerle paylaşıyoruz.

İşte 2023 TYT puanıyla tercih edilecek bölümler:

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DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

🎓Acil Durum ve Afet Yönetimi

🎓Adalet

🎓Ağız ve Diş Sağlığı

🎓Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

🎓Ambalaj Tasarımı

🎓Ameliyathane Hizmetleri

🎓Anestezi

🎓Arıcılık

🎓Aşçılık

🎓Atçılık ve Antrenörlüğü

🎓Atık Yönetimi

🎓Avcılık ve Yaban Hayatı

🎓Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

🎓Bağcılık

🎓Bahçe Tarımı

🎓Basım ve Yayım Teknolojileri

🎓Bilgi Yönetimi

🎓Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

🎓Bilgisayar Operatörlüğü

🎓Bilgisayar Programcılığı

🎓Bilgisayar Teknolojisi

🎓Bilişim Güvenliği Teknolojisi

🎓Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

🎓Boya Teknolojisi

🎓Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

🎓Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

🎓Coğrafi Bilgi Sistemleri

🎓Çağrı Merkezi Hizmetleri

🎓Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

🎓Çevre Koruma ve Kontrol

🎓Çevre Sağlığı

🎓Çevre Temizliği ve Denetimi

🎓Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

🎓Çini Sanatı ve Tasarımı

🎓Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

🎓Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

🎓Deniz Brokerliği

🎓Deniz Ulaştırma ve İşletme

🎓Deniz ve Liman İşletmeciliği

🎓Deri Konfeksiyon

🎓Deri Teknolojisi

🎓Dış Ticaret

🎓Dijital Fabrika Teknolojileri

🎓Diş Protez Teknolojisi

🎓Diyaliz

🎓Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

🎓Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

🎓Döküm

🎓E-Ticaret ve Pazarlama

🎓Eczane Hizmetleri

🎓Elektrik

🎓Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

🎓Elektrikli Cihaz Teknolojisi

🎓Elektronik Haberleşme Teknolojisi

🎓Elektronik Teknolojisi

🎓Elektronörofizyoloji

🎓Emlak Yönetimi

🎓Endüstri Ürünleri Tasarımı

🎓Endüstriyel Cam ve Seramik

🎓Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

🎓Endüstriyel Kalıpçılık

🎓Enerji Tesisleri İşletmeciliği

🎓Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

🎓Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

🎓Eser Koruma

🎓Et ve Ürünleri Teknolojisi

🎓Evde Hasta Bakımı

🎓Fındık Eksperliği

🎓Fidan Yetiştiriciliği

🎓Fizyoterapi

🎓Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

🎓Geleneksel El Sanatları

🎓Gemi İnşaatı

🎓Gemi Makineleri İşletmeciliği

🎓Geoteknik

🎓Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

🎓Giyim Üretim Teknolojisi

🎓Halıcılık ve Kilimcilik

🎓Harita ve Kadastro

🎓Hava Lojistiği

🎓Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

🎓Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

🎓İç Mekan Tasarımı

🎓İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

🎓İkram Hizmetleri

🎓İlk ve Acil Yardım

🎓İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

🎓İnşaat Teknolojisi

🎓İnternet ve Ağ Teknolojileri

🎓İş Makineleri Operatörlüğü

🎓İş ve Uğraşı Terapisi

🎓İşletme Yönetimi

🎓Kaynak Teknolojisi

🎓Kimya Teknolojisi

🎓Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

🎓Kooperatifçilik

🎓Kozmetik Teknolojisi

🎓Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

🎓Kültürel Miras ve Turizm

🎓Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

🎓Laborant ve Veteriner Sağlık

🎓Laboratuvar Teknolojisi

🎓Lojistik

🎓Madencilik Teknolojisi

🎓Makine

🎓Makine Resim ve Konstrüksiyonu

🎓Mantarcılık

🎓Marina ve Yat İşletmeciliği

🎓Marka İletişimi

🎓Mekatronik

🎓Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

🎓Mermer Teknolojisi

🎓Metalurji

🎓Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

🎓Mimari Dekoratif Sanatlar

🎓Mimari Restorasyon

🎓Mobil Teknolojileri

🎓Mobilya ve Dekorasyon

🎓Moda Yönetimi

🎓Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

🎓Nüfus ve Vatandaşlık

🎓Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

🎓Nükleer Tıp Teknikleri

DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

🎓Odyometri

🎓Optisyenlik

🎓Organik Tarım

🎓Ormancılık ve Orman Ürünleri

🎓Ortopedik Protez ve Ortez

🎓Otobüs Kaptanlığı

🎓Otomotiv Teknolojisi

🎓Otopsi Yardımcılığı

🎓Özel Güvenlik ve Koruma

🎓Pastacılık ve Ekmekçilik

🎓Patoloji Laboratuvar Teknikleri

🎓Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

🎓Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

🎓Podoloji

🎓Polimer Teknolojisi

🎓Posta Hizmetleri

🎓Radyo ve Televizyon Programcılığı

🎓Radyo ve Televizyon Teknolojisi

🎓Radyoterapi

🎓Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

🎓Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

🎓Raylı Sistemler İşletmeciliği

🎓Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

🎓Raylı Sistemler Makinistliği

🎓Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

🎓Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

🎓Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

🎓Sağlık Kurumları İşletmeciliği

🎓Sağlık Turizmi İşletmeciliği

🎓Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

🎓Seracılık

🎓Seramik ve Cam Tasarımı

🎓Silah Sanayi Teknikerliği

🎓Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

🎓Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

🎓Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

🎓Sondaj Teknolojisi

🎓Sosyal Güvenlik

🎓Sosyal Hizmetler

🎓Spor Yönetimi

DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

🎓Su Altı Teknolojisi

🎓Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

🎓Sulama Teknolojisi

🎓Süt ve Besi Hayvancılığı

🎓Süt ve Ürünleri Teknolojisi

🎓Şarap Üretim Teknolojisi

🎓Tahribatsız Muayene

🎓Tapu ve Kadastro

🎓Tarım Makineleri

🎓Tarım Teknolojisi

🎓Tarımsal İşletmecilik

🎓Tekstil Teknolojisi

🎓Tekstil ve Halı Makineleri

🎓Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

🎓Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

🎓Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

🎓Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

🎓Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

🎓Tohumculuk Teknolojisi

🎓Turist Rehberliği

🎓Turizm Animasyonu

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