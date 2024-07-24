DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
🎓Acil Durum ve Afet Yönetimi
🎓Adalet
🎓Ağız ve Diş Sağlığı
🎓Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
🎓Ambalaj Tasarımı
🎓Ameliyathane Hizmetleri
🎓Anestezi
🎓Arıcılık
🎓Aşçılık
🎓Atçılık ve Antrenörlüğü
🎓Atık Yönetimi
🎓Avcılık ve Yaban Hayatı
🎓Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
🎓Bağcılık
🎓Bahçe Tarımı
🎓Basım ve Yayım Teknolojileri
🎓Bilgi Yönetimi
🎓Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
🎓Bilgisayar Operatörlüğü
🎓Bilgisayar Programcılığı
🎓Bilgisayar Teknolojisi
🎓Bilişim Güvenliği Teknolojisi
🎓Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
🎓Boya Teknolojisi
🎓Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
🎓Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
🎓Coğrafi Bilgi Sistemleri
🎓Çağrı Merkezi Hizmetleri
🎓Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
🎓Çevre Koruma ve Kontrol
🎓Çevre Sağlığı
🎓Çevre Temizliği ve Denetimi
🎓Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
🎓Çini Sanatı ve Tasarımı
🎓Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
🎓Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
🎓Deniz Brokerliği
🎓Deniz Ulaştırma ve İşletme
🎓Deniz ve Liman İşletmeciliği
🎓Deri Konfeksiyon
🎓Deri Teknolojisi
🎓Dış Ticaret
🎓Dijital Fabrika Teknolojileri
🎓Diş Protez Teknolojisi
🎓Diyaliz
🎓Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
🎓Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
🎓Döküm
🎓E-Ticaret ve Pazarlama
🎓Eczane Hizmetleri
🎓Elektrik
🎓Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
🎓Elektrikli Cihaz Teknolojisi
🎓Elektronik Haberleşme Teknolojisi
🎓Elektronik Teknolojisi
🎓Elektronörofizyoloji
🎓Emlak Yönetimi
🎓Endüstri Ürünleri Tasarımı
🎓Endüstriyel Cam ve Seramik
🎓Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
🎓Endüstriyel Kalıpçılık
🎓Enerji Tesisleri İşletmeciliği
🎓Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
🎓Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
🎓Eser Koruma
🎓Et ve Ürünleri Teknolojisi
🎓Evde Hasta Bakımı
🎓Fındık Eksperliği
🎓Fidan Yetiştiriciliği
🎓Fizyoterapi
🎓Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
🎓Geleneksel El Sanatları
🎓Gemi İnşaatı
🎓Gemi Makineleri İşletmeciliği
🎓Geoteknik
🎓Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
🎓Giyim Üretim Teknolojisi
🎓Halıcılık ve Kilimcilik
🎓Harita ve Kadastro
🎓Hava Lojistiği
🎓Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
🎓Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
🎓İç Mekan Tasarımı
🎓İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
🎓İkram Hizmetleri
🎓İlk ve Acil Yardım
🎓İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
🎓İnşaat Teknolojisi
🎓İnternet ve Ağ Teknolojileri
🎓İş Makineleri Operatörlüğü
🎓İş ve Uğraşı Terapisi
🎓İşletme Yönetimi
🎓Kaynak Teknolojisi
🎓Kimya Teknolojisi
🎓Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
🎓Kooperatifçilik
🎓Kozmetik Teknolojisi
🎓Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
🎓Kültürel Miras ve Turizm
🎓Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
🎓Laborant ve Veteriner Sağlık
🎓Laboratuvar Teknolojisi
🎓Lojistik
🎓Madencilik Teknolojisi
🎓Makine
🎓Makine Resim ve Konstrüksiyonu
🎓Mantarcılık
🎓Marina ve Yat İşletmeciliği
🎓Marka İletişimi
🎓Mekatronik
🎓Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
🎓Mermer Teknolojisi
🎓Metalurji
🎓Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
🎓Mimari Dekoratif Sanatlar
🎓Mimari Restorasyon
🎓Mobil Teknolojileri
🎓Mobilya ve Dekorasyon
🎓Moda Yönetimi
🎓Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
🎓Nüfus ve Vatandaşlık
🎓Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
🎓Nükleer Tıp Teknikleri