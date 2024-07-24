DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER 2024 | 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS sonuçları açıklandı ve adaylar için tercih süreci başlıyor. 25 Temuz tarihinde başlayan tercih süreci, 2 Ağustos tarihinde son bulacak. 9 gün sürecek olan tercih sürecinde düşük puanla alan üniversiteler ve 2 yıllık bölümler mercek altına alındı. Peki, ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte, 2 yıllık ön lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar...