Duy Beni 13. bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm full HD tek parça izle - Ateş ve Derviş dengeleri değiştirecek!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlık duygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.