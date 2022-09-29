Duy Beni 13. bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm full HD tek parça izle - Ateş ve Derviş dengeleri değiştirecek!

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, 29 Eylül Perşembe akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Caner Topçu, Rabia Soytürk, Helin Kandemir ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni 13. bölümde, Emine'nin intiharının üzerinden bir ay geçerken okula Ateş adında yeni bir öğrenci başlar. Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Duy Beni 13. bölüm full izle ekranı şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Star TV ile Duy Beni 13. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti…