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Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
16:00
TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, 27 bin takipçili hesabında 5 yaşındaki erkek kuzenini istismar ettiği anları paylaştı. Görüntülerin infial yaratması üzerine sosyal medyadan "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" savunması yaptı. Hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan istismarcı Duygu Özgül Kalebayır ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.