Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

SOSYAL MEDYADAN İĞRENÇ SAVUNMA: İSTİSMAR...

İstismar suçlamalarını kabul etmeyen Kalebayır, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.