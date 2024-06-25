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Haberler Yaşam Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:00

Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, 27 bin takipçili hesabında 5 yaşındaki erkek kuzenini istismar ettiği anları paylaştı. Görüntülerin infial yaratması üzerine sosyal medyadan "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" savunması yaptı. Hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan istismarcı Duygu Özgül Kalebayır ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır (24), 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki kuzeni Ö.H.N'yi istismar ettiği anları yayınladı. Küçük çocuğa "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum, benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim" dediği video infial yarattı.

Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

Görüntülerle ilgili yapılan ihbar üzerine Kalebayır sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Kalebayır'ın savunması şaşkınlık yarattı.

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Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

SOSYAL MEDYADAN İĞRENÇ SAVUNMA: İSTİSMAR...

İstismar suçlamalarını kabul etmeyen Kalebayır, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kalebayır; "Kuzenim ve bizbirbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Çocuk beni öpüyor seviyor yalıyor anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye valla acıyorum ya da istediğiniz kadar paylaşın.

Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın" ifadelerini kullandı.

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