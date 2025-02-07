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DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat 2025 yoğun yağışı devam ederken Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:38
DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat 2025 yoğun yağışı devam ederken Valilik'ten açıklama geldi...
Düzce'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri valilikten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Düzce'de bugün okullar tatil mi? İşte detaylar…