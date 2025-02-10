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Haberler Yaşam Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:09

Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Düzce'de dün meydana gelen olayda, tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile Hakan M., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda alkollü olduğu öğrenilen Hakan M., Emrullah Çetin'i silahla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Hakan M.'nin ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Talihsiz adamı futbol tartışması yüzünden öldürmüş.

DHA
Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Olay, Düzce'de meydana geldi. Tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile yanına gelen arkadaşı Hakan M. arasında tartışma çıktı.

Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Alkollü olduğu öğrenilen Hakan M., tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada Emrullah Çetin'in yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi.

Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Çetin'in ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi.

Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!

Emrullah Çetin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hakan M. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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