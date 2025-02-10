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Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
23:09
Düzce’de tekel büfe işletmecisini öldürmüştü: Cinayetin sebebi şoke etti!
Düzce'de dün meydana gelen olayda, tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile Hakan M., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda alkollü olduğu öğrenilen Hakan M., Emrullah Çetin'i silahla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Hakan M.'nin ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Talihsiz adamı futbol tartışması yüzünden öldürmüş.