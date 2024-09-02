Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:15
e-Devlet KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı: GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. KYK yurt sonuçları e- Devlet sorgulama ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kamuoyu duyurusu ile erişime açılacak. Başka bir şehirde eğitim alacak öğrenciler, KYK yurt başvuruları açıklanma tarihiyle birlikte kazandıkları ilde hazırlıklara başlayacaklarından dolayı sonuçların ne zaman ilan edileceği adaylar arasında büyük merak konusu. İşte, 2024-2025 KYK yurt başvuruları takvimi haberin devamında…