Haberler
Yaşam
E-imza operasyonunda yeni detay: Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:08
E-imza operasyonunda yeni detay: Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı...
Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden çeteye düzenlenen operasyonda aralarında televizyon programlarına çıkan ve sosyal medyada yayınlar yapan ve diplomasının sahte olduğu tespit edilen psikolog Volkan Uçak'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...