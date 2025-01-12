E-imza vurgununda çarpıcı detaylar: Lise mezunlarını avukat yaptılar

E-imza, e-mühür gibi hizmetler sunan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) iki şirkete sahte kimlik ve ehliyetle başvuran şüpheliler, kamuda görevli veya özel sektörde üst düzey görevde olan 35 kişi adına yasadışı şekilde e-imza elde etti. Bu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandı.

Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemine sızan şebeke üyeleri 6 kişi hukuk ve mühendislik fakültelerinden mezuniyet belgesi hazırlayıp devlet onaylı bu diplomaları YÖKSİS sistemine ekledi. Ayrıca 90 kişinin ehliyet belgesi elektronik sınav sonucu, 21 kişinin de direksiyon sınav sonucu başarısız iken, başarılı duruma getirildi.