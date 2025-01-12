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E-imza vurgununda çarpıcı detaylar: Lise mezunlarını avukat yaptılar
Giriş Tarihi: 12.01.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
07:27
E-imza vurgununda çarpıcı detaylar: Lise mezunlarını avukat yaptılar
Kamu görevlileri adına sahte belgelerle ikiz e-imza çıkartarak kamu sitelerine sızan ve mezuniyet diploması hazırlayan, başarısız geçen ehliyet sınavlarını 'başarılı' şeklinde değiştirip ehliyet alan çeteye yönelik operasyonda yakalananlardan 15'i tutuklandı. Operasyona ait yeni detaylara ulaşıldı.