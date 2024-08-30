Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
17:07
E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velililer için okula dönüş heyecanı başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bu sene uyum haftasıyla 2 Eylül tarihinde başlayacakken okullar 9 EYlül'de açılacak. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan uygulama ile 1. ve 5. Sınıflar kura ile belli olacak. 28 Ağustos'ta gerçekleşen sınıf belirleme kurasının ardından veliler ve öğrenciler e-Okul şube öğrenme ekranını araştırmaya başladı.Peki, sınıflar açıklandı mı, 1. ve 5. Sınıf belirleme kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte MEB e-okul sınıf belirleme kurası sonuç ekranı