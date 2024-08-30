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Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 17:07

E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velililer için okula dönüş heyecanı başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bu sene uyum haftasıyla 2 Eylül tarihinde başlayacakken okullar 9 EYlül'de açılacak. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan uygulama ile 1. ve 5. Sınıflar kura ile belli olacak. 28 Ağustos'ta gerçekleşen sınıf belirleme kurasının ardından veliler ve öğrenciler e-Okul şube öğrenme ekranını araştırmaya başladı.Peki, sınıflar açıklandı mı, 1. ve 5. Sınıf belirleme kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte MEB e-okul sınıf belirleme kurası sonuç ekranı

E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

İlk kez bu sene hayata geçirilen uygulamayla birlikte 1. ve 5. Sınıflar için şubeler kura usulüyle belirlenecek. 28 Ağustos'ta kuraların çekilmesinin ardından öğrenciler e-Okul şube öğrenme sayfası başında yerlerini aldılar. İşte MEB e-Okul şube kura sonuçları ve isim listesi

E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

1. VE 5. SINIF ŞUBELERİ MEB TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK BELİRLENECEK

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

E-OKUL ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇ SAYFASI VE İSİM LİSTESİ PDF: MEB 1. ve 5. Sınıflar sınıf belirleme kurası belli oldu mu?

SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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