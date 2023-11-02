Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının voleybolcusu Julia Ituma'nın, 12 Nisan'da İstanbul'da oynanan maçın ardından kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybettiği olayda sır perdesi aralandı. Takımındaki yakın arkadaşı birkaç gün önce gözünde yaş gördüğünü söyledi. Savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" (Güle güle çocuklar) anlamına gelen bir paylaşım yaptıktan sonra kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğini soruşturma dosyasına yazdı.