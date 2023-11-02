Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

Ituma'nın takım ve aynı zamanda oda arkadaşı Lucia Varela Gomez'in de ifadesi alındı. Gomez olay anını görmediğini ve 01.30 gibi uyuduğunu söyledi. "Bir sıkıntısı olduğunu söylemedi. O da uyumuştu. 06.00 sıralarında kapım çalınca uyandım. Julia'yı görüp görmediğimi sordular. Atladığını böyle öğrendim" diye ekledi.