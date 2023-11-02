Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:08

Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının voleybolcusu Julia Ituma'nın, 12 Nisan'da İstanbul'da oynanan maçın ardından kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybettiği olayda sır perdesi aralandı. Takımındaki yakın arkadaşı birkaç gün önce gözünde yaş gördüğünü söyledi. Savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" (Güle güle çocuklar) anlamına gelen bir paylaşım yaptıktan sonra kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğini soruşturma dosyasına yazdı.

ARZU KAYA
Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı, İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, 12 Nisan günü Eczacıbaşı ile oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali maçı sonrası Üsküdar'da kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olup olmadığı titizlikle araştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

"GÖZLERİNİ YAŞLI GÖRDÜM"
Lobi görevlisi ifadesinde 05.30 sıralarında bir ses duyduğunu ancak bir olumsuzluğa rastlamadığını, yolcu almaya gelen araç sürücüsünün yerde bir kişi olduğunu söylemesi üzerine ambulansı aradığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

Ituma'nın takım ve aynı zamanda oda arkadaşı Lucia Varela Gomez'in de ifadesi alındı. Gomez olay anını görmediğini ve 01.30 gibi uyuduğunu söyledi. "Bir sıkıntısı olduğunu söylemedi. O da uyumuştu. 06.00 sıralarında kapım çalınca uyandım. Julia'yı görüp görmediğimi sordular. Atladığını böyle öğrendim" diye ekledi.

Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

Yine başka bir takım ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda görüştüklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" dedi.

Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı!

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Otel koridorundaki görüntü kayıtlarında Ituma'nın yavaş hareketlerle yürüyerek odasının önüne geldiği, eğilip duvara yaslanarak yere oturduğu, kafasını dizlerine kapayarak beklediği anlatıldı. Otelin dışını gösteren kayıtlarda ise çatı saçağına çarparak yere düştüğü belirtildi. Otopsi raporunda Ituma'nın beden travmasına bağlı, pelvis kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

SON DAKİKA